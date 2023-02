Pietracuta, torna la Sagra delle Ciliegie a maggio: ufficiali le date

Eventi

Pietracuta di San Leo

| 12:38 - 24 Febbraio 2023

L’ultimo weekend di Maggio torna a Pietracuta di San Leo la Sagra delle Ciliegie, la storica “Festa dal Zarisi” che affonda le proprie radici nella prima metà degli anni ’70 quando a Pietracuta, nella zona chiamata “Antaneta” in prossimità del fiume Marecchia, era presente una rigogliosa distesa di ciliegi che producevano circa 100 quintali del gustoso frutto.



Negli ultimi anni la festa è stata rivitalizzata grazie all’impegno dell’Associazione Pietra&20 che nel proprio staff conta tanti giovani volenterosi.



Dopo lo stop forzato dovuto alla Pandemia il Comitato Organizzatore, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, ha deciso di riproporre la tradizionale Sagra che nelle ultime edizioni ha riscosso grande successo e affluenza di pubblico e visitatori.



L’organizzazione punta come al solito sulla qualità degli artisti presenti che si esibiranno nel corso delle tre giornate di festa, 26/27/28 Maggio 2023, con spettacoli gratuiti adatti ad un pubblico di tutte le età.



Non mancheranno stand gastronomici per tutti i gusti, le prelibate Ciliegie, mercatino con prodotti tipici, dell’artigianato e del riciclo, attrazioni e giochi per i più piccoli e naturalmente tanta musica da ascoltare e ballare per un weekend che darà inizio alla stagione estiva 2023.



Il programma dettagliato della Sagra verrà reso noto nelle prossime settimane, ma è già partito un contest riservato ai bambini per creare la mascotte dell'evento. Per partecipare basterà consegnare il proprio disegno a Fotoreporter Pietracuta (Via Antonio Gramsci, 43) entro giovedì 25 Maggio, con nome e cognome scritti in basso a destra. Si potranno fare massimo due disegni a bambino. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 Maggio 2023 all’interno del Teatro di Pietracuta.