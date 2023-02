Meteo e clima, studenti riminesi protagonisti del Green Social Festival

Attualità

Rimini

| 12:16 - 24 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Saranno gli studenti del Liceo scientifico Einstein di Rimini che partecipano al progetto "Laboratori Agenda 2030 a scuola", realizzato a cura del locale Ceas Multicentro in collaborazione con il CTR Educazione alla sostenibilità, i protagonisti della manifestazione di apertura del Green Social Festival 2023, che si svolgerà in presenza a Rimini il 25 febbraio con un momento di studio e riflessione dal titolo La giornata del meteo e del clima.



Il festival, giunto alla tredicesima edizione, mette al centro ancora una volta i temi riconducibili all'Agenda 2030 dell'ONU, ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale.



All'interno del programma di questa prima giornata, sono previsti numerosi interventi da parte di amministratori locali e di scienziati, esperti e climatologi. Tra questi Carlo Cacciamani, direttore dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo (e già direttore del Servizio IdroMeteoClima di Arpae), Cinzia Alessandrini, responsabile dell'Osservatorio Clima Emilia-Romagna di Arpae, Elisa Palazzi, climatologa e docente di Fisica del Clima all'Università di Torino, l'Assessora all'ambiente del Comune di Rimini Anna Montini.



Sedi della manifestazione saranno l'Aula Magna dell'ITTS Belluzzi da Vinci la mattina - incontro riservato agli studenti- e il Teatro degli Atti al pomeriggio (dalle ore 16,30) per un incontro aperto al pubblico dal titolo Il meteo, il clima, l'acqua e il mare



Qui il programma completo della giornata del 25 febbraio.



Il progetto del Ceas di Rimini



Nel corso della mattinata, la classe 3L del liceo scientifico Einstein illustrerà i risultati del proprio lavoro nell'ambito dei "Laboratori Agenda 2030 a scuola". Dopo avere sviluppato un'attività di analisi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile numero 8, numero 11 e numero 12, hanno infatti messo a punto un questionario, che sarà presentato durante l'evento di Green Social Festival e continuerà ad essere divulgato anche nei giorni successivi all'interno dell'istituto.



Una giornata di studio e informazione sui cambiamenti climatici e su quanto l'impegno di ciascuno di noi possa fare la differenza.



L'evento è patrocinato dall'Assessorato alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini ed è organizzato da Good Event e Rimini Smart Box in collaborazione con il CEAS del Comune di Rimini.