Campionato del mondo ‘Pizza Dessert’: secondo posto del riminese Antonio Petrini

Attualità

Rimini

| 11:55 - 24 Febbraio 2023

Il 20, 21 e 22 febbraio, all'interno della fiera Beer&Food Attraction a Rimini, si è svolto il Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere. I migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in 16 discipline per aggiudicarsi i titoli di Campione del Mondo. Nella categoria 'Pizza al Dessert' al secondo posto si è classificato Antonio Petrini, 28enne di Novafeltria, da oltre 10 anni con le 'mani in pasta'. "Ho iniziato facendo 'la stagione' come tanti miei coetanei prima ancora di diventare maggiorenne". Una passione per il prodotto 'lievitato' che sta caratterizzando tutto il suo percorso "Sono affascinato dai lievitati, dagli 'impasti vivi'" racconta "hanno bisogno di una cura particolare, vanno gestiti con competenza ed attenzione. E' bello poi vederli 'crescere' letteralmente nel forno. A quel punto capisci se hai lavorato bene in precedenza". Antonio è arrivato secondo con 926 punti con la sua pizza 'Dolcenera': un impasto semi dolce con aggiunta di zuccheri, cacao, cardamomo, panna cotta, namelaka (una crema) alla nocciola, mango, amarena e oro rosa alimentare.



Una pizza 'dolce' servita come un dessert. Si può fare? Non si rischia poi di cadere nella bistrattata 'pizza all'ananas'? "Certo che si può fare" dice ridendo Antonio "negli ultimi tempi sta prendendo piede anche il lato dolce di questo cibo. Un dessert che può essere benissimo consumato anche dopo aver mangiato una pizza più classica, con l'obiettivo di lasciarti la voglia di mangiarne ancora".



Al Campionato del Mondo di Pizza hanno partecipato oltre 20 nazioni. I pizzaioli erano divisi in 16 categorie. Antonio ha anche vinto il premio speciale "Miglior pizza chef emergente Under 30" non solo per l'età ma anche per aver ottenuto il punteggio più alto in tutte le categorie.



"Sono soddisfatto di come è andata, mi è rimasta la voglia di mettermi in gioco" conclude Antonio "continuerò a migliorarmi con l'obiettivo di aprire una attività mia in Valmarecchia. Una zona speciale con un potenziale enogastronomico incredibile".