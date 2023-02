Cronaca

Novafeltria

| 11:44 - 24 Febbraio 2023

Lo schianto nei pressi di Secchiano di Novafeltria.

Perde il controllo della sua auto finendo a ruote all'aria. Rocambolesco incidente nella tarda mattinata di venerdì sulla via Marecchiese nei pressi di Secchiano di Novafeltria. Una Yaris guidata da un 30enne stava percorrendo la via in direzione Rimini quando, per cause al vaglio, ha sbandato e si è ribaltata. L'uomo alla guida non avrebbe, fortunatamente, riportato lesioni. Sul posto per i rilievi e i soccorsi i Carabinieri di Novafeltria e personale del 118.