A Cattolica workshop internazionale sui piccoli porti e la sostenibilità

| 11:40 - 24 Febbraio 2023

Un momento dell'incontro.

"La sfida dei piccoli porti sulla sostenibilità" è stato il tema al centro di un workshop internazionale svoltosi giovedì alla Casa del pescatore di Cattolica. In apertura la Sindaca Franca Foronchi ha portato il saluto ed il benvenuto ai partecipanti. L’incontro è stato realizzato nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia ed organizzato da università ed enti dei due Paese.



L’obiettivo dei promotori è la divulgazione, sensibilizzazione e confronto tra enti locali e regionali coinvolti nella gestione sostenibile dei piccoli porti adriatici in risposta alle nuove sfide, come la gestione dei rifiuti prodotti nell’area portuale, sia urbani che relativi alla presenza delle navi.



Nel suo intervento la Prima cittadina ha sottolineato "l'importanza delle azioni a tutela delle nostre acque e più in generale dell'ambiente", ricordando che "mantenere in salute il patrimonio naturalistico è fondamentale non solo per benessere collettivo ma anche per l'integrità della pesca, e quindi di quanti lavorano nel settore ittico, e dal punto di vista turistico riuscendo ad offrire un litorale con alti standard qualitativi".