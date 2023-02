Confartigianato Rimini, l'incontro con il Vescovo: 'Disponibile per progetti sociali'

Attualità

Rimini

| 11:33 - 24 Febbraio 2023

L'incontro tra la delegazione Confartigianato di Rimini e il Vescovo Anselmi.

Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il nuovo Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi. Un’occasione di reciproca conoscenza e per rappresentare l’attività dell’Associazione sul territorio provinciale insieme a tutti gli organismi delle varie categorie, oltre che per condividere alcune problematiche socioeconomiche.

A Mons. Anselmi è stata presentata la natura stessa delle imprese associate, i valori economici e sociali delle aziende rappresentate, un tessuto imprenditoriale costituito da micro e piccole aziende dallo spiccato senso della collaborazione reciproca e di comunità.

Le difficoltà economiche vissute dal mondo artigiano e dalle pmi, a causa della pandemia e ulteriormente acuite dalla crisi energetica, frenano in particolare il ricambio generazionale.



Il confronto è proseguito con la condivisione di un impegno: supportare le categorie imprenditoriali dando loro nuova energia affinché le imprese comprendano lo spirito di servizio rappresentato dall’impegno associativo, da quello verso la comunità e verso il prossimo, senza dimenticare l’urgenza di dedicarsi alle marginalità, alla popolazione anziana, ai giovani prossimi al lavoro e in particolare alle donne imprenditrici. Mons. Anselmi si è reso disponibile a partecipare a progetti con queste finalità.

“Ringraziamo il Vescovo per l’accoglienza e per l’ascolto - commenta Davide Cupioli, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Rimini - In questa visita abbiamo evidenziato l’importanza di una Chiesa che cooperi con il mondo associativo per accompagnarlo nella sua missione. Abbiamo ribadito impegno al servizio della Diocesi e della società civile, per contribuire fattivamente alla coesione sociale, al presidio del territorio e alla salvaguardia degli ultimi, degli invisibili, dei cosiddetti ‘piccoli’”.