Basket C Silver, EA Titano: big match contro il Recanati

| 10:14 - 24 Febbraio 2023

Il coach dei Titans Rossini.

Torna a giocare in casa, l’EA Titano, ma questa volta la partita si giocherà ad Acquaviva. Arriva Recanati di Massimo Padovano, con palla a due in programma domani, sabato 25 febbraio, alle 18. Atro big match per i Titans, dopo quelli conclusi con foglio rosa con Gualdo e Fossombrone.



Coach Rossini, a Fossombrone è andata in scena un’impresa speciale…

“Una partita giocata bene. I nostri primi due quarti sono stati di pregevole fattura, a livello offensivo e difensivo. Contro una squadra forte che ceca di spezzarti il ritmo, abbiamo mosso bene la palla. Una partita con dei valori che vanno oltre il basket, per tanti motivi. Sapevamo dall’inizio di essere senza Dini, ma siamo riusciti lo stesso a recuperare anche quando Fossombrone aveva operato il sorpasso dopo essere sempre stata sotto. In quei momenti tanti magari avrebbero mollato, noi abbiamo reagito e alla fine abbiamo vinto una bella partita con una diretta concorrente. È stato messo in campo tutto quello che avevamo”



Due parole per Jack Pasolini, decisivo nel finale…

“Lo conosciamo bene, si stava allenando con noi e sappiamo che giocatore è. L’abbiamo accolto a braccia aperte in partita e direi che ci ha dato una bella mano”



A livello d’infermeria cambierà qualcosa per la prossima partita?

“No, i lungodegenti Dini e Borello rimangono tali, per il resto tutti presenti”



Ad Acquaviva arriva Recanati di Massimo Padovano. Non un match qualunque…

“Dopo una gara come quella di sabato scorso uno può pensare di prendere fiato, invece da calendario ci troveremo di fronte un grande avversario. A un roster già importante hanno aggiunto Pajola. Hanno fisico, peso e talento diffuso, con uno come Chiorri che quando s’incendia può fare canestri in serie. Poi Andreani e uno come Amoroso che allarga bene il campo: ci sarà da stare particolarmente attenti. Un’altra bella partita nel nostro percorso”



Le partite della quinta di ritorno

EA Titano – Svethia Recanati, sab. 25/2 ore 18 ACQUAVIVA

Gualdo – Fossombrone, sab. 25/2 ore 18

Spoleto – Basket Giovane Pesaro, sab. 25/2 ore 18

Ascoli – Perugia, sab. 25/2 ore 18.30

Urbania – Porto San Giorgio, sab. 25/2 ore 21

Tolentino – Umbertide, sab. 25/2 ore 21.15

Falconara – Loreto Pesaro, dom. 26/2 ore 19



Intanto EA Titano e Perugia hanno anticipato di una settimana la partita della settima di ritorno. Si giocherà nel capoluogo umbro sabato 4 marzo alle 18.30 durante il weekend di riposo del campionato. Ovviamente poi Titans e Perugia osserveranno il riposo la settimana successiva quando le altre riprenderanno a giocare.



Classifica: Loreto Pesaro* 34; Urbania 30; EA Titano 28; Fossombrone 26; Gualdo*, Perugia e Recanati 24; Porto San Giorgio* 20; Osimo 16; Falconara 14; Tolentino* 12; Basket Giovane Pesaro* 10; Umbertide* e Ascoli 6; Spoleto* 4.



*= una partita in meno