Volley A2 femminile, Omag-Mt in trasferta contro il Messina che ha cambiato coach

| 10:03 - 24 Febbraio 2023

Dopo la bella ed esaltante vittoria di mercoledì 22 febbraio contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio che ha catapultato le romagnole al secondo posto della classifica generale del girone B, l’Omag-Mt si appresta ad affrontare la lunga trasferta in terra siciliana, per affrontare, domenica 26 febbraio, il sestetto della Desi Shipping Akademia Messina.

Con il successo su Montecchio le atlete marignanesi si sono prese la rivincita sulle castellane, che all’andata, davanti al proprio pubblico, avevano prevalso con il punteggio di 3-1 e hanno riportato grande entusiasmo fra i propri tifosi e in tutto l’ambiente.

L’importante vittoria, però, non deve distrarre l’attenzione dal proseguimento degli impegni in campionato.

In settimana coach Barbolini e coach Zanchi, con la collaborazione dello scoutman Romani, hanno già analizzato, in parte, le caratteristiche del prossimo avversario e dopo la mattinata di riposo di giovedì, il pomeriggio si ritroveranno al palazzetto con le atlete per analizzare a video il prossimo avversario, seguita da una breve seduta tecnica con la palla.

Venerdì il team proseguirà con l’abituale allenamento in palestra per poi partire, sabato alle ore 12,30, alla volta di Messina.

La squadra siciliana è intenzionata a giocarsi tutte le carte per risalire la classifica. In settimana coach Marco Breviglieri e la società, di comune accordo e in assoluta sintonia, hanno interrotto il rapporto di collaborazione che era iniziato lo scorso giugno. La guida tecnica della squadra è stata affidata all’allenatore Fabio Bonafede, ex Megabox Vallefoglia (A1).

Le atlete marignanesi sono consapevoli che in terra siciliana, dovranno prestare ancora maggiore attenzione e concentrazione perché le ragazze del presidente Fabrizio Costantino, davanti al proprio pubblico e al nuovo allenatore, vorranno mostrare la loro forza, grinta ed entusiasmo. Le atlete marignanesi incontreranno un sestetto cambiato rispetto all’andata poiché Desi Shipping Akademia Messina, dopo aver tesserato la centrale Melissa Martinelli (ex Vallefoglia A1) nei giorni immediatamente precedenti a Natale, ha pescato dal mercato un altro innesto di assoluto valore: la schiacciatrice statunitense Madelyn Robinson.



IL COACH “Questa vittoria contro il sestetto veneto, afferma coach Zanchi, per noi è molto importante ma la nostra mente è già proiettata verso la prossima partita. Come staff abbiamo già lavorato su Messina - dice il coach AlessandroZanchi - Giovedì pomeriggio facciamo video con le ragazze per analizzare gli aspetti tecnici e tattici dell’incontro del 26 febbraio. Messina è una gara importante tanto quella contro Montecchio e andiamo in Sicilia con la prospettiva di fare il meglio possibile. La Desi Shipping Akademia in settimana ha cambiato l’allenatore e quindi ci sarà senz’altro qualche aspetto tattico da rivedere. Noi, però, come sempre, guardiamo dalla nostra parte. Siamo consapevoli che dobbiamo giocare bene, spingere su ogni palla, come abbiamo fatto nella gara di questa sera. Ora siamo secondi in classifica e il nostro destino è tutto nelle nostre mani”.



Gli fa eco Alessia Bolzonetti. “Andiamo a Messina portando l’entusiasmo della vittoria contro Montecchio. Ci tenevamo tanto a conquistare questi tre punti e prenderci la rivincita sulla partita dell’andata. In Sicilia andiamo per vincere per arrivare, così, con il maggior numero di punti in classifica alla fine della Regular Season. Il sestetto siciliano è una bella squadra che ultimamente si è rafforzato con la centrale Martinelli e la schiacciatrice americana Madelyn Robinson. Difendono molto, tirano forte e hanno grande attenzione a muro. Dobbiamo, pertanto, essere concentrate e lottare per conquistare i nostri tre punti”.