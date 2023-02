Calcio RSM, ad Acquaviva il big match del sabato è La Fiorita-Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 18:08 - 23 Febbraio 2023





Dopo aver guadagnato la testa della classifica del Campionato Sammarinese BKN301 nella scorsa giornata, il Cosmos affronta subito un’insidia nella 21° giornata. La squadra di Nicola Berardi, infatti, domenica a Montecchio (ore 15:00) se la vedrà con la Libertas: i Granata sono in una posizione tranquilla di classifica – sesto posto con 29 punti – e seppur provengono da due pareggi, non perdono una partita in campionato dallo scorso 25 novembre. I Gialloverdi però non sono da meno perché hanno l’incredibile striscia di ben quindici risultati utili consecutivi ed una sola sconfitta, patita il lontano 1° ottobre contro La Fiorita. Il Cosmos inoltre può vantare anche la miglior difesa e il miglior attacco, con Prandelli capocannoniere.



Dietro la squadra di Berardi ci sono – distanziate da soli due punti – Tre Penne e La Fiorita, con stati di forma nettamente diversi. I Biancazzurri di Ceci viaggiano fortissimo in questo 2023, in cui hanno collezionato solamente vittorie (sei in campionato e due in Coppa Titano, con la finale conquistata). Sabato alle 15:00 a Domagnano il Tre Penne affronterà una Juvenes-Dogana che invece non se la passa benissimo: solamente quattro punti raccolti nelle ultime cinque e reduce dalla sconfitta, seppur di misura, con la Virtus nello scorso turno. I ragazzi di Amati sono al dodicesimo posto ma sempre in piena lotta playoff.



Sul sintetico di Acquaviva invece La Fiorita affronta la Virtus nel match clou degli anticipi (ore 15:00). I Gialloblù di Manfredini vengono dalla clamorosa partita contro il Domagnano che li ha visti capitolare e cedere il primo posto al citato Cosmos e vorranno dunque tornare alla vittoria che manca da due turni. I Neroverdi di Bizzotto invece hanno approfittato lo scorso weekend degli stop delle squadre che la precedono ed hanno guadagnato preziosi punti. La compagine di Acquaviva è in striscia positiva da cinque turni ed un successo potrebbe nuovamente proiettarli nella corsa scudetto.



Restando ancora negli anticipi del sabato, altre due partite importanti per la zona playoff in una parte bassa di classifica sempre molto corta. A Montecchio in campo Fiorentino contro San Giovanni: i Rossoblù sono in palla e partita dopo partita hanno sempre raccolto punti importanti che li hanno fatti risalire sino all’ottavo posto (la squadra di Malandri infatti non perde dal derby col Tre Fiori del 4 dicembre, con ben otto risultati utili in serie). I Rossoneri invece sono a due punti dall’ultimo posto, con un successo che manca dal 12 novembre.



Al “Federico Crescentini” di Fiorentino si daranno battaglia Murata e Folgore. I Bianconeri hanno interrotto il loro buon momento nell’ultimo turno con la sconfitta per 2-0 con il Tre Penne e che li ha bloccati ancora all’ultimo posto ma con una zona playoff sempre accessibile e distante pochissime lunghezze. Buon momento della Folgore che invece non perde da tre partite e la scorsa settimana ha trionfato al 90’ contro il San Giovanni. La squadra di Lepri è saldamente al settimo posto, fondamentale per accedere al Turno Preliminare dei playoff.



Guardando invece alle sfide dei posticipi domenicali, oltre a Cosmos-Libertas di cui abbiamo già scritto sopra, cerca punti importanti anche il Tre Fiori contro un Pennarossa in crisi. I Gialloblù non vincono da due turni e domenica dovranno anche fare a meno di capitan De Falco e De Lucia, entrambi squalificati, così come il tecnico Andy Selva (anch’egli punito dal giudice sportivo). Tre Fiori che comunque resta sempre nelle zone alte della classifica, con 38 punti a sei lunghezze di distanza dal Cosmos capolista. I Biancorossi di Chiesanuova invece non vincono da quattro giornate ma sono sempre in corsa per un posto valevole per la post-season.



Domenica in campo anche Domagnano e Cailungo sul sintetico di Acquaviva. I Giallorossi come detto vengono dalla super prestazione contro La Fiorita che ha dato non solo i tre punti ma tanto morale alla squadra. Vorranno dunque cavalcare l’onda dell’entusiasmo i Lupi del tecnico Ranocchini mentre i Rossoblù di Protti – di rientro dal turno riposo – non vincono da ben quattro partite. Ma con una classifica così corta può accadere ancora di tutto.