Calcio Eccellenza: Lazzari gol, Victor San Marino supera un buon Cattolica

Sport

Rimini

| 17:08 - 26 Febbraio 2023



Cattolica - Victor San Marino 0-1



CATTOLICA: Moscatelli, Giosué, Togni, Lo Bianco (89' Porcelli), Mariotti, Cuomo, Cestra, Coppola, Docente, Palumbo, Ziroli (78' Monetto). A disp. Mariani, Pivi, Medici, Miletta, D'Andrade, Filingeri, Gasparini. All. Pessina.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Manuelli (48' Gramellini), Tosi, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Lazzari, Santoni (68' Morelli), Arlotti (86' Mantovani), Ambrosini (71' Marra), Stellacci (78' Monaco). A disp. Forti, Mazzavillani, Tiraferri, Rivi. All. Cassani.



ARBITRO: Stanzani di Bologna.

RETI: 73' Lazzari.

AMMONITI: Cuomo, Mariotti.

NOTE: angoli 4-6.



CATTOLICA Primo tempo equilibrato, con occasione d'oro per il Victor San Marino al 26', ma Moscatelli è stato decisivo di piede sul tiro ravvicinato di Ambrosini. Nella ripresa il San Marino alza i giri del motore, ma il Cattolica si difende bene, fino al gol di Lazzari, bravo a calciare sul secondo palo e a battere Moscatelli. I sammarinesi gestiscono agevolmente il gol di vantaggio e allungano in vetta a +9.