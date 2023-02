Calcio Eccellenza: clamoroso Coriano, rimonta da 0-4 a 4-4

Sport

Coriano

| 17:09 - 26 Febbraio 2023



Tropical Coriano - Granamica 4-4



TR.CORIANO: Bianchini, Perazzini (1' st Ariyo), Guidi, Vagnarelli (30' st Rossi), Anastasi, Bartolucci, Bartoli (24' st Pierini), Enchisi (1' st Mularoni), Carrer (30' st Tamagnini), Scarponi, Protino. A disp. Leardini, Luvisi, Ceccarelli, Rattini. All. Scardovi.

GRANAMICA: Barbieri, Maietti (4' st Zilio), Tomatis, Marchesi, Fasano, Caselli, Baldazzi (4' st Maione), Finessi (30' st Xhuveli), Mezzadri (36' st Cavina), Karapici, Zattini (41' st Spitz). A disp. Treggia, Mazzanti, Nito, Langella. All. Vecchiati.



ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: 4' pt Caselli, 18' pt Marchesi, 28' pt rig. Karapici, 47' pt Finessi, 2' st Ariyo, 38' st Tamagnini, 40' st rig. Scarponi, 50' st aut. Fasano.

AMMONITI: Enchisi, Scarponi, Maione.

ESPULSI: Leardini dalla panchina al 40' st.

NOTE: recupero 2' pt e 5' st.



CORIANO Rocambolesco 4-4 tra Tropical Coriano e Granamica, con i locali che rimontano quattro reti. Al 4' Granamica già in vantaggio: da sinistra, angolo di Finessi, Bianchini è indeciso nell'uscita e rimane a metà strada, ne approfitta di testa Caselli. Al 9' Scarponi in verticale per Protino che a tu per tu con Barbieri in uscita non riesce a concludere e l'azione sfuma. Al 17' il raddoppio ospite: Marchesi dai 25 metri si ritrova libero, alza la testa e senza pensarci due volte fa partire un missile terra-aria imparabile per Bianchini che va a morire sotto la traversa alla destra del portiere. Al 21' Mazzadri riceve palla dentro l'area di rigore, si libera di Bartolucci e calcia, conclusione centrale, para Bianchini. Cinque minuti dopo Perazzini viene saltato da Baldazzi sulla corsa, sulla destra dell'area di rigore, il difensore corianese spinge il 7 ospite ed è rigore. Karapici trasforma dal dischetto. Il Granamica gioca a favore di vento ed è assoluto padrone del campo: al 28' tiro potente di Zattini, Bianchini respinge di pugno. Nel recupero del primo tempo punizione potente, da sinistra, di Marchesi che calcia verso l'area di rigore, spizzata vincente di Finessi per il clamoroso 0-4 ospite.



Nella ripresa al 47' Perazzini fugge via sulla sinistra, cross al centro per il neo entrato Ariyo che si inserisce con i tempi giusti e realizza la rete dell'1 a 4. Al 63' Finessi fugge via in contropiede tallonato da Bartoli, entra in area da sinistra, tiro verso la porta ospite, Bianchini blocca. Al 66' Barbieri respinge un sinistro di Protino. Al 79' punizione invitante di Tamagnini da sinistra, testa di Anastasi appostato sul secondo palo, sfera a lato di poco. Il Tropical spinge e trova il gol all'82': Tamagnini di mancino calcia una punizione sotto l'incrocio dei pali. All'84' sul susseguirsi di un calcio di punizione a due in area, Tamagnini va al tiro, la barriera respinge, ma il giocatore del Tropical recupera palla e viene atterrato. Dal dischetto Scarponi fa 3-4. Nel recupero Ariyo si inserisce bene in area, tocca verso la porta di Barbieri che, in uscita, si fa scavalcare dalla sfera, Fasano nel tentativo di rinviare colpisce male il pallone e realizza il beffardo autogol per il definitivo 4-4.