Calcio Eccellenza: Galli salva il Pietracuta dal ko. Con il forte Russi finisce 1-1

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:55 - 26 Febbraio 2023

Riccardo Galli.



Pietracuta - Russi 1-1



PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe., Giannini (26' st Stavola), Fabbri Fr., Lessi, Giacobbi, Faeti, Tosi, Galli (42' st Zannoni), Louati (34' st Tomassini), Evaristi. A disp. Fabbri D., Cobo, Pasolini. All. Fregnani

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino, Garavini (47' st Vittori), Amaducci (24' st Brigliadori), Gasperoni, Saporetti. A disp. Catalano, Benini, Bertoni, Salomone, Manara, Mancini, Calderoni. All. Farneti.



ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 43' pt Gasperoni, 18' st Galli.

AMMONITI: Gasperoni.





SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Nell’inedita location del sintetico di San Giovanni in Marignano, la pioggia e il vento sono incessanti, ma Pietracuta e Russi danno vita ad una gara combattuta e gradevole, dove il pari finale è parso il risultato più giusto.



Partono forte i ravennati e sono passati solo due giri di lancette quando Saporetti, tra i migliori in campo, prova il mancino dal limite ma la palla termina sul fondo alla destra di Amici.



Rispondono i locali con l’incursione centrale di Louati, ma anche nel suo caso il sinistro difetta di precisione. L’equilibrio della gara viene rotto quando il primo tempo sta per finire: sulla punizione centrale per gli arancioni, il mancino di Gasperoni disegna una parabola che Amici può solo guardare infilarsi all’incrocio dei pali.



La ripresa inizia con un Pietracuta volitivo anche se la prima occasione è per il Russi con l’incornata di Bungaja che da buona posizione manda alto sulla traversa. E’ il 17esimo quando il Pietracuta costruisce una grande occasione per il pari sull’asse Evaristi – Faeti, il cross di quest’ultimo è leggermente alto per Louati che da posizione molto favorevole non riesce ad impattare bene; è solo un antipasto del gol, che arriva un minuto dopo quando il solito Faeti dall’out di destra pesca l’inserimento dalla fascia opposta di Galli che anticipa il proprio marcatore e insacca



Le squadre paiono non accontentarsi del pari, ma la stanchezza e le condizioni meteo sempre più difficili favoriscono più le difese delle prime linee.