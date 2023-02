Calcio Prom: il Torconca del 'Chico' Ricchiuti vola verso la salvezza. Sant'Ermete ko

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:08 - 26 Febbraio 2023



Sant'Ermete - Torconca 0-1



SANT'ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi, Braschi (35' st D'Elia), Zammarchi (15' st Brighi T.), Mazzavillani, Ponticelli, Tentoni (5' st Brighi A.), Bascioni (30' st Rizzo), Manfroni (30' st Marcaccio). A disp. Caprili, Vandi, Pitaro, Tadhzybayev. All. Mancini.

TORCONCA: Hysa, Ricci (1' st Miron), Cecchi, Fabrizi, Casolla, Ferraro Ballaj, Nicolini, Pasolini, Vucaj, Donnarumma. A disp. Urbinati, Mercuri, Orciani, Novembrini, Bonetti, Gravina, Krasniqi. All. Ricchiuti.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETE: 25' st Cecchi.



Il Torconca regola 1-0 il Sant'Ermete grazie alla rete di Cecchi. la squadra di Ricchiuti vola a 29 punti, quattro in più dei "verdi" allenati da Mancini.