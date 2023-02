Calcio Promozione: salta per pioggia Novafeltria - Fratta Terme

Sport

Novafeltria

| 14:28 - 26 Febbraio 2023

Il Comunale Urbini-Casali di Secchiano impraticabile per la pioggia.



Non si disputa la gara tra Novafeltria e Fratta Terme, valevole per la 22esima giornata del girone E di Promozione. La pioggia copiosa scesa nelle ultime ore ha reso infatti impraticabile il terreno da gioco del Comunale Urbini-Casali. L'arbitro Sartoni di Lugo ha dovuto così disporre il rinvio dell'incontro



Formazioni



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Amadei, Rinaldi, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani, Vivo. A disp. Burioni, Valdifiori, Bindi, Foschi, Fabbri, Semprini, Giorgini, Alpino, Radici. All. Giorgi.

FRATTA TERME: Lombardi, Cicognani, Zoli, Ravaioli, Bandini, Zoli F., Lupatelli, mazzoni, Andreoli, De Pascalis, Petrini. A disp. Ronchi, Salvi, Dosio, Miraglia, Lorenzi, Aruoma, Guidi, Boccali. All. Biserni.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.