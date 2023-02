Meteo: colpo di scena, da domenica torna il freddo. Neve dai 300-500 metri

Attualità

Rimini

| 17:32 - 23 Febbraio 2023

Villagrande di Montecopiolo PH ANTONIO MORRI.

Ancora qualche giorno tra foschie e precipitazioni assenti poi peggiora nettamente Domenica 26 con aria fredda artica in arrivo che riporterà neve fino in collina e venti di burrasca. Inizio settimana all'insegna di variabilità e temperature sotto le medie del periodo.









a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 23/02/2023 ore 17:00



Venerdì 24 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso con foschie durante il giorno, poi possibili piovaschi sparsi tra sera e notte.

Temperature: minime comprese tra 5/6 gradi, massime comprese tra 13/16 gradi.

Venti: deboli di Garbino nell’entroterra, deboli e variabili altrove.

Mare: quasi calmo

Attendibilità: alta.



Sabato 25 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: parzialmente nuvoloso durante il giorno con piovaschi sparsi nell’entroterra, in serata nuvolosità in aumento con deboli piogge sparse.

Temperature: in aumento con minime comprese tra 7/10 gradi, massime comprese tra 13/16 gradi con picchi fino a +18gradi.

Venti: moderati di Garbino nell’entroterra, poi in rotazione da Nord in serata.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 26 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con piogge a partire dal mattino e maggiormente concentrate tra pomeriggio e sera. Quota neve in brusco calo da metà giornata fin sui 300-500m. Accumuli nevosi nell’entroterra indicativamente di 5/20cm con picchi anche superiori nelle zone montane.

Temperature: in calo con minime comprese tra 0/4 gradi, massime comprese tra 8/10 gradi.

Venti: moderati di Bora(Nord-Est) con raffiche di burrasca in costa. In attenuazione in serata.

Mare: molto mosso, temporaneamente agitato.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: inizio della nuova settimana variabile con residue piogge lunedì, poi giornate caratterizzate da temperature inferiori alle medie del periodo.

