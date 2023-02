Inaugurato Lidl a Cattolica: nuove assunzioni nel supermercato a basso impatto ambientale

Attualità

| 15:57 - 23 Febbraio 2023

L'inaugurazione del nuovo Lidl di via Carpignola, Cattolica.

Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con oltre 700 punti vendita nel Paese, si appresta a chiudere il mese di febbraio con un exploit di nuovi punti vendita. Questa mattina, infatti, l’Azienda ha inaugurato in contemporanea i suoi nuovi store di Cattolica (RN), Lecco, Torino, Roma e in doppia sede a Milano. Le sei aperture si aggiungono alle 13 realizzate da Lidl da inizio anno a oggi, a testimonianza di un piano di sviluppo strutturato da Nord a Sud del Paese. Un intervento significativo per il territorio anche dal punto di vista occupazionale, grazie alla creazione di 100 posti di lavoro.





Lidl Italia arriva a Cattolica e, alla presenza della Sindaca Franca Foronchi, apre le porte del suo primo store in Via Carpignola, nell’immediata periferia del comune. Positivo il riscontro dal punto di vista occupazionale di questa apertura, con l’assunzione di 6 nuovi collaboratori che si uniscono alla grande squadra di Lidl Italia di cui fanno parte più di 21.000 persone su tutto il territorio nazionale. Il punto vendita è dotato di un parcheggio di circa 120 posti auto e, per garantire sempre la massima flessibilità, rimane aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00.





Il supermercato di Cattolica è frutto di un progetto di riqualificazione urbana a consumo di suolo pari a zero, che ha visto il recupero dell’ex cinema abbandonato ormai da anni. Con un’area vendita di oltre 1.400 mq, la nuova struttura è stata realizzata attraverso metodi di costruzione mirati a ridurne il più possibile l’impatto ambientale e a massimizzarne l’efficienza energetica. L’edificio, infatti, rientra in classe A3, dispone di un impianto fotovoltaico da 199 kW e utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Sempre in ottica green, lo store è dotato di ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale e di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Infine, da sempre attenta ai suoi clienti e alla creazione di valore per la comunità locale, l’Azienda ha realizzato alcune opere di urbanizzazione nei pressi del nuovo supermercato. Nel dettaglio, Lidl ha contribuito al completamento della strada e delle aree verdi circostanti la lottizzazione, occupandosi anche della piantumazione di oltre cinquanta nuovi alberi.





Il nuovo store di Cattolica si presenta con un look moderno e funzionale, tramite un format di vendita che rispecchia i più recenti standard aziendali per offrire il miglior servizio al cliente. Partendo dal reparto frutta e verdura, è disponibile una vasta scelta di referenze che vengono consegnate fresche ogni giorno. Nell’angolo panetteria, invece, è possibile trovare un assortimento ricco e gustoso di pane caldo e fragrante, insieme a un’ampia varietà di prodotti da forno dolci e salati. In aggiunta, l’offerta gastronomica di Lidl è affiancata dal reparto rosticceria, dove i clienti possono trovare specialità arrosto cotte direttamente in punto vendita e pronte al consumo, come il pollo intero, le alette di pollo, le patate e le costine. Ampliano la proposta i prodotti dedicati alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità della skin care e del make-up. Un vero e proprio one-stop shop in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per una spesa completa e al miglior rapporto qualità-prezzo.