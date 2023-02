Dagli armadietti del pronto soccorso spariscono gli effetti personali di medici e infermieri

Cronaca

Riccione

| 15:40 - 23 Febbraio 2023

L'insegna del pronto soccorso del "Ceccarini" di Riccione.





Nella notte tra mercoledì e giovedì (22-23 febbraio) raid di ladri all'ospedale Ceccarini di Riccione, negli spogliatoi che sono riservati principalmente agli operatori del pronto soccorso e che sono situati nell'ala vecchia della struttura. Nella mattinata di giovedì (23 febbraio) un'infermiera ha trovato tutto a soqquadro, con abiti e borse sparpagliati sul pavimento. I malviventi, entrati dopo aver forzato una finestra, hanno rovistato in una quarantina di armadietti: il bottino non è noto, in quanto saranno gli operatori sanitari a verificare gli ammanchi e a presentare denuncia per furto. L'Ausl conferma invece la formalizzazione della denuncia verso ignoti per danneggiamenti.