Calcio RSM, Cosmos: battere la Libertas per restare in vetta

| 15:36 - 23 Febbraio 2023

Vincere ancora per restare in vetta e tenere lontane le squadre inseguitrici.

È ciò che intende fare la Società Sportiva Cosmos nella sua prossima partita, in programma domenica 26 alle ore 15 sul rettangolo verde di Montecchio (San Marino), contro la Libertas sesta classificata.

Gli uomini di mister Berardi, oltre a essere primi in classifica con due punti di vantaggio su La Fiorita e Tre Penne, hanno attualmente un invidiabile ruolino di marcia: ben 15 partite consecutive senza sconfitte, ossia 10 successi e 5 pareggi. Se vorranno mantenere sia la leadership che la striscia positiva anche dopo questo weekend calcistico, capitan Di Maio e compagni non dovranno assolutamente commettere passi falsi..

Simone Loiodice, difensore e centrocampista della Società Sportiva Cosmos, dichiara: “La forza della Società Sportiva Cosmos è sicuramente il gruppo: lavoriamo duramente ogni giorno in allenamento, ma sempre con la massima serenità e allegria. Inoltre, cosa non da poco, siamo anche riusciti a creare in questi mesi una coesione importante tra noi; lo dimostra il fatto che chiunque sia stato chiamato in causa ha poi dato il suo contributo in campo. D'ora in avanti, abbiamo bisogno di tutti per provare a rimanere in alto fino alla fine. Siamo felici di essere in vetta alla classifica, ma sappiamo bene che la strada è ancora lunga e che ci attendono molte sfide difficili da affrontare. Riguardo la corsa scudetto, credo che non ci sia una sola squadra rivale da temere: fino alle ultime giornate potrebbero esserci diversi club a contendersi il primato. Ciò rende tutto molto affascinante, ma dobbiamo farci trovare sempre pronti evitando di perdere troppi punti per strada. Chi sarà più continuo, alla lunga potrebbe spuntarla. Sulla nostra prossima partita di campionato, affronteremo questa domenica a Montecchio la Libertas: è molto forte, tant’è che un mese fa ha arricchito la propria rosa con 2-3 giocatori importanti per il nostro campionato. Dovremo essere bravi a limitare i loro punti forti, senza snaturarci, e a cercare di imporre il nostro gioco. La partita contro la Libertas potrebbe essere decisa dagli episodi, quindi dobbiamo riuscire a concretizzare il più possibile quello che riusciremo a creare”.