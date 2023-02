Judo: al Grand Prix di Vittorio Veneto, oro per la Riccionese Caterina Mazzotti

Sport

Riccione

| 15:17 - 23 Febbraio 2023

La riccionese sul gradino più alto del podio.

Sabato 18 presso Conegliano si é tenuto il 34°Grand Prix Vittorio Veneto, prima tappa del Grand Prix junior senior 2023. Seguita dal tecnico Luca Ravanetti la Riccionese Caterina Mazzotti (ksdk Parma) parte subito alla grande battendo prima Bellingeri per Ippon (ko del Judo) di shime-Waza e poi Antonelli per Ippon di uchi-mata, arrivando cosi in semifinale. La sua cavalcata continua, sbarazzandosi prima di Franzosi per hansokumake e in fine di Ceci per Ippon di juji gatame, conquistando cosi la medaglia d'oro.