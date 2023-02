Basket D, Fast Coffee Tigers: una sfida Audace

Sport

VillaVerucchio

14:34 - 23 Febbraio 2023

Andrea Buo (Foto Alfio Sgroi).

Sfida al vertice, venerdì 24 febbraio (palla a due ore 21) alla Tigers Arena di Villa Verucchio. Fast Coffee Villanova Tigers, trionfanti anche nell’ultima trasferta contro Vignola, ospiteranno gli Audace Bombers, con i quali condividono il record di imbattuti nel girone. 10 punti i biancoverdi di casa, 8 punti i bolognesi.

Entrambe le squadre hanno nel roster delle autentiche bocche da fuoco: i primi quattro marcatori del girone indossano infatti canotta Tigers e Audace: Zannoni e polverelli per le Tigri (119 punti il primo, 87 il secondo), Albertazzi e Gandolfi nelle file dei bolognesi (68 e 63 punti).

Fast Coffee Villanova vanta il miglior attacco del girone (480 punti), Audace segue a ruota con 437 punti segnati. Le difese si equivalgono: 425 punti subiti dai padroni di casa, 422 dagli ospiti.



"Affrontiamo una squadra solida e preparata che è riuscita a classificarsi in testa al girone B segnando 77 punti di media e in questa seconda fase, finora, ha sempre strappato il foglio rosa. – presenta la supersfida della Tigers Arena il coach Michele Amadori – Mi aspetto una partita tattica, ma anche intensa ed entusiasmante. Quando si incontrano le squadre migliori la differenza la fanno l’approccio e i dettagli, pertanto dovremo scendere in campo con la giusta concentrazione e con l’agonismo che sempre ci contraddistingue, andando a cogliere con capacità ed esperienza i migliori vantaggi e le situazioni a noi favorevoli”.



Non potrà essere ancora della partita il talento classe 2005 Filippo Guiducci, fermo ai box per infortunio, ma i Tigers hanno recuperato tutti gli altri componenti della rosa, ciascuno arruolato contro Audace.



“Sarà richiesta maggiore attenzione a livello difensivo, i Bombers hanno ali grandi/pivot dinamici in grado di aprire il campo e di giocare fronte a canestro, - prosegue ‘Michi’ Amadori - dovremo essere bravi a non concedere facili conclusioni dall’arco e a far sentire costantemente la nostra pressione, soprattutto nelle situazioni di gioco a due”.

Lo skipper biancoverde ha ben chiara la partita da mettere in campo. Vorrei vedere tanto gioco a campo aperto, abbiamo energia e molte rotazioni, possiamo sorprenderli ed essere concreti in transizione offensiva se riusciremo a controllare i rimbalzi o a rimettere la palla in gioco rapidamente dopo canestro subìto. Sarà una bella sfida e la giocheremo fra le nostre mura, di fronte ai nostri tanti tifosi, che per noi sono fondamentali”.