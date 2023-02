San Giovanni in Marignano celebra la Festa delle donne con tre appuntamenti

Attualità

San Giovanni in Marignano

13:45 - 23 Febbraio 2023





Il Comune di San Giovanni, insieme ad Aps Pro Loco e alla Biblioteca Comunale, promuove alcune proposte dedicate alla Giornata della Donna. Si tratta di iniziative per bambini e per adulti che spaziano nel mese di marzo e sono in rete con le Pari Opportunità della Provincia di Rimini.



Si parte martedì 7 marzo con un evento in biblioteca a cura delle volontarie Barbara Zavagnini, Sabina Sarti, Simona Trivelli, che proporranno una lettura ed un laboratorio sul femminile, rivolto ai più piccoli.



Giovedì 9 marzo, invece, presso la Sala del Consiglio, verrà proposto alle ore 21.00 il primo di un ciclo di tre incontri dedicato all'arte ed al femminile con Ester Sabetta e curati da Aps Pro Loco. Il primo evento è dedicato a: Afghanistan, le donne e il desiderio di liberà. Gli incontri successivi si svolgeranno nei mesi di maggio e settembre.



Sabato 11 marzo, infine, in una rete tra San Giovanni e Riccione, si terrà un evento di raccolta fondi, "Siamo tutte la stessa storia" dove Le Sangiovesi proporranno una serata di musica, emozioni e parole a favore del Campo Lavoro Missionario e dei progetti missionari sostenuti con la sua 43^ edizione. Nato a Riccione nel 1981 come un week-end di raccolta di stracci e rottami a favore di un missionario impegnato in Zambia, oggi il Campo Lavoro è molto di più: sostegno ai missionari nel mondo, certo, ma anche riflessione sugli stili di vita “per ascoltare tanto il grido della terra, quanto il grido dei poveri” (Papa Francesco).



"Gli eventi proposti vogliono offrire occasioni di approfondimento e riflessione, ma anche incontro e divertimento. - spiega l'amministrazione comunale - Ci fa molto piacere sostenere con queste iniziative messaggi importanti, e stimolare il confronto sul ruolo ed il contributo che la donna quotidianamente porta nella società. Non ci fermiamo con il solo mese di marzo e gli eventi continueranno anche nei prossimi mesi, perchè siamo consapevoli che si debba uscire dalla logica della mera ricorrenza e di come sia invece importante proporre occasioni e stimoli in tutto l'arco dell'anno. Vi aspettiamo".