L'olio della Valconca ottiene un prestigioso riconoscimento: due aziende premiate

| 13:34 - 23 Febbraio 2023

Da sinistra il titolare dell'Uliveto del Fattore e a destra i titolari de 'I Muretti'.





Importante riconoscimento per il settore oleario della Valconca. Sono due le aziende del territorio che hanno conquistato le 5 Gocce di Bibenda 2023, la guida promossa dalla Fondazione Italiana Sommelier e dedicata ai produttori d'eccellenza italiani. Si tratta dell'azienda agricola 'Uliveto del Fattore' di Montegridolfo e dell'azienda agricola 'I Muretti' di Monte Colombo. La prima ha ottenuto la valutazione più alta grazie al suo olio evo monovarietale Correggiolo Rodolfo Etichetta Viola 2022, mentre la seconda ha brillato grazie al suo olio evo bio (un blend di Correggiolo 90% e Moraiola 10%). Agli oli valutati da 91/100 in su sono state assegnate le 5 Gocce, la valutazione dell’Eccellenza. In Emilia-Romagna, sono sei le aziende che hanno raggiunto l'ambito traguardo, tre di queste (inclusa l'azienda San Patrignano) in provincia di Rimini. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 26 marzo prossimo a Montegranaro (Fermo).



Alle due realtà che hanno conquistato le 5 Gocce di Bibenda 2023, vanno le congratulazioni del Presidente dell'Unione Valconca, Giorgio Ciotti, e dei sindaci di Montegridolfo e Montescudo - Monte Colombo. L'olio extravergine della Valconca si conferma, ancora una volta, prodotto di eccellenza e veicolo di promozione per l'intero territorio: a certificarlo sono i riconoscimenti, ottenuti a livello locale e nazionale, dalle tante che operano nei nove Comuni della vallata e che contribuiscono con il loro lavoro e la loro passione a diffondere la cultura dell'olio di qualità.