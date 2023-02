Bellariva, vecchio distributore diventa un nuovo parcheggio per viale Regina Elena

Attualità

Rimini

| 13:23 - 23 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Nelle prossime settimane sarà realizzato un nuovo parcheggio a Bellariva, in viale Regina Elena altezza civico n. 110, angolo piazzale A.Toscanini, nell’area dov’era collocato un distributore di carburante, adesso dismesso. Si tratta di un piccolo intervento per il quale saranno realizzati complessivamente 22 nuovi stalli di sosta per auto, di cui uno riservato ai conducenti diversamente abili. I nuovi parcheggi saranno gratuiti nel periodo invernale e a pagamento nel periodo dal 25 aprile al 30 settembre di ciascun anno.



I lavori di prossima realizzazione riguardano il miglioramento funzionale, la sicurezza della sede stradale e la segnaletica stradale e verranno affidati ad Anthea S.r.l, dopo la conclusione degli ultimi interventi che in questi giorni sta eseguendo l’ex gestore del distributore di carburante. La consegna del nuovo parcheggio è prevista in primavera.