Rimini, nel terzo trimestre lieve aumento dell'occupazione femminile. Cala quella maschile

13:08 - 23 Febbraio 2023

In occasione della presentazione delle iniziative organizzate a Rimini per la Festa delle donne, la vicesindaca Chiara Bellini si è soffermata sui dati Istat-Camera di Commercio relativi alla forza lavoro in provincia di Rimini, per il terzo trimestre 2022. Il tasso di occupazione femminile sale di mezzo punto percentuale, attestandosi al 58,8%, mentre diminuisce quello maschile (-0,3%, 71,6%).



Riguardo al tasso di disoccupazione è in calo per entrambi i generi: ma per le donne cala di quasi 3 punti percentuali (-2,7%) a fronte del -1,7% per gli uomini. "Si tratta di una tendenza - spiega la vicesindaca Bellini - che ci rinforza, come amministrazione comunale, nella scelta di misure come quella dei nidi gratuiti e criteri di accesso equi. Passa infatti anche dall'offerta di questi servizi la possibilità di incremento dell'occupazione femminile. Una misura che ha avuto grande riscontro, portando anche ad aumentare la richiesta di posti per i nidi convenzionati, con i quali stiamo collaborando per allargare l'offerta".