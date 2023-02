Nuovo presidente per Zeinta di Borg: 'Pensiamo a nuova iniziative e tornerà il Somarlungo'

Attualità

Rimini

| 12:59 - 23 Febbraio 2023

Da sinistra Daniele Fagnani, Vincenzo Cavallari, Cristina Ottaviani, Patrizia Succi, Alessandro Pari.





Si è svolta ieri sera (mercoledì 22 febbraio), alle 18.00, la prima assemblea del Consiglio Direttivo di Zeinta di Borg del gruppo eletto lo scorso 7 febbraio nella Sala Energia del Centro Congressi SGR.



Daniele Fagnani, che negli ultimi mesi ha svolto la funzione di Presidente ‘traghettatore’ dal vecchio direttivo alle nuove elezioni è stato ufficialmente eletto Presidente.

Vice Presidente Cristina Ottaviani di Despina Management & Consulting e Elena Borghi di QGroup segretaria.



Gli altri componenti eletti sono: Patrizia Succi (Cose di Sogno), Alessandro Pari (Macelleria Pari), Vincenzo Cavallari (Consulenze Autorali e tributarie sullo spettacolo e intrattenimento) e Andrea Amadei (Pellicceria Amadei). Anche chi non è stato ufficialmente eletto farà comunque parte del direttivo ‘allargato’ partecipando alle riunioni che verranno organizzate a cadenza mensile, quindi fanno parte del direttivo allargato Andrea Intermite (Mad for BBQ), Michele Leardini (Consulenti Privacy), Giacomo Giuggioli (My English School) e Alessandro Salomao (Assovespucci).



Il nuovo consiglio direttivo formato da imprenditori di diverse tipologie sta vagliando nuove iniziative e il potenziamento di quelle già attive come il Somarlungo, che si svolgerà a Pasquetta, e la rassegna di incontri con l’autore ‘Un libro per the’.



Confermata e rinvigorita anche la distribuzione del volume ‘Le pagine gialle dell’imprenditore’ che raccoglie le attività economiche associate a Zeinta di Borg.