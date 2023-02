Basket C Silver, Dulca Angels trafitta in casa dal BSL (63-74)

Sport

Santarcangelo di Romagna

12:47 - 23 Febbraio 2023



Nel turno infrasettimanale la Dulca Santarcangelo si arrende al PalaSGR al BS per 63-74.

Nel primo quarto Santarcangelo parte contratta, non riesce a trovare la via del canestro e in difesa regala troppi secondi tiri agli ospiti. BSL alza l’intensità con una difesa molto fisica che sporca il gioco dei locali. Un piccolo risentimento ferma Rivali in panchina. Ampie rotazioni da subito per coach Bernardi che cerca la concentrazione nei propri ragazzi. Al termine dei 10’ il punteggio è di 17 pari.

Nei secondi 10 minuti gli Angels si portano subito avanti di quattro lunghezze costringendo coach Nieddu al time-out. Tornati in campo San Lazzaro torna a difendere in maniera aggressiva e a sfruttare le disattenzioni dei padroni di casa. Rientra in campo Rivali dopo un check medico. La Dulca mette il muso avanti all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi gli Angels sembrano ripartire, seppur privi di Rivali che non tornerà più in campo. Tapia trascina la BSL e torna subito pari punti. Saltykov si carica la squadre sulle spalle e trascina i suoi sul +6 prima dell’inizio dell’ultimo quarto di gioco. San Lazzaro stringe le maglie in difesa su Ilia scommettendo sul tiro dalla lunga distanza degli Angels. Tre palle perse consecutive oltre alla bassissima percentuale al tiro condannano i santarcangiolesi al foglio giallo.



Serata no per i giallo blu al tiro con percentuali basse dal campo e ai tiri liberi. Si riparte da subito in palestra per preparare al meglio la sfida di sabato sera a Ferrara alle ore 20.00 contro Scuola Basket.



Il tabellino



Dulca Santarcangelo: Buzzone 8, Pesaresi 4, Rivali, James 6, Bedetti 5, Mulazzani 4, Rossi 8, Macaru 3, Bonfè, Mari, Saltykov 25, Benzi NE. All.: Bernardi Ass.ti Evangelisti, Miriello



BSL: Micheli 1, Sibani 2, Baldi 13, Domenichelli, Nanni 17, Casarini ne, c, Comastri 5, Vanti ne, Pontieri 2, Ceccato 3 Rossi 11, Tapia 20. All. Nieddu, ass.ti Zavatta e Giuliani



Parziali: 17-17; 33-32; 54-48; 63-74