Scrittura autobiografica, parte la seconda edizione del laboratorio a Poggio Torriana

| 11:53 - 23 Febbraio 2023

Sabato 25 febbraio parte la seconda edizione del laboratorio di scrittura autobiografica, "La scrittura come conoscenza e cura di sé", organizzato dall’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini.





Visto il successo della prima edizione dello scorso autunno, e anche per consentire di partecipare ai molti che non erano riusciti ad iscriversi al primo laboratorio, l’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere ha voluto organizzare questa seconda edizione che comprende sei incontri, dal 25 febbraio al primo aprile, al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Berni.





Il laboratorio, gratuito, è condotto da Clara Piacentini, consulente in scrittura autobiografica diplomatasi alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, ed è rivolto a persone adulte, di qualsiasi età e formazione culturale, che desiderino ripercorrere la propria storia per mettere ordine nei ricordi, per una migliore consapevolezza di sé, per superare momenti di difficoltà o stati di malessere nel gestire la propria vita.



Per questa seconda edizione, il laboratorio articolerà il suo percorso sulla scrittura attraverso le tappe della vita, assumendo la metafora del viaggio.







“Vista la grande partecipazione alla prima edizione del corso di scrittura autobiografica – sottolinea la consigliera alle pari opportunità, Barbara Di Natale - abbiamo ritenuto di dare la possibilità di partecipare anche a coloro che non erano rientrati nella prima edizione. La scrittura autobiografica è un potente mezzo di espressione che ci consente di condividere e comunicare pensieri, stati d’animo, emozioni e sensazioni che ci mettono in contatto con il nostro vissuto. E’ uno strumento utile di conoscenza della nostra memoria e della realtà che ci circonda. Rielaborare in forma narrativa i ricordi permette di costruire un percorso di conoscenza di sé che può aiutare a confrontarci con i nostri sentimenti nocivi e dolorosi che, se ascoltati, possono offrire una maggiore comprensione del nostro mondo interiore. La scrittura autobiografica può essere il tramite che dà via libera alle nostre emozioni, permettendoci di esprimerci senza timori.”