Servizio civile, a Bellaria una quindicina di domande per i quattro posti disponibili

23 Febbraio 2023

“Riteniamo sia giusto dare anche una comunicazione positiva sul mondo dei giovani, fatto spesso di passione e voglia di mettersi a disposizione della comunità. Per questo, è confortante il numero di ragazzi, una quindicina in tutto, che si sono candidati per i quattro posti disponibili a Bellaria Igea Marina e legati al Servizio Civile universale 2023. Un'esperienza formativa che talvolta rivela ai ragazzi la propria vocazione anche in ottica occupazionale, ma soprattutto un’opportunità di crescita personale che dà la possibilità di avvicinarsi alla macchina pubblica e amministrativa, anche in relazione ai servizi alla persona ed ai più fragili", così l'Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo fa il punto sulle attività del servizio civile, a pochi giorni dalla chiusura della finestra temporale utile a presentare domanda.



Quattro, come detto, i posti disponibili a Bellaria Igea Marina, afferenti a diversi campi e che saranno assegnati a seguito dei colloqui previsti per metà marzo: biblioteca, servizi sociali, settore gestione del territorio – ambiente e servizi culturali. Particolarmente ‘gettonata' proprio la biblioteca, con otto domande ricevute per il posto disponibile.



Un'iniziativa, il Servizio Civile universale, rivolta a ragazze e ragazzi maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni, i quali scelgono di investire un anno della propria vita in azioni legate al prossimo, alla comunità e al territorio. Un'esperienza che vedrà impegnati i quattro giovani selezionati per 25 ore settimanali, o comunque 1.145 ore nell’arco di dodici mesi, ricevendo un rimborso/compenso pari a 444,30 euro mensili.