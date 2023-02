Rimini, al cinema Tiberio il film pluripremiato Festival di Berlino 22

Eventi

Rimini

| 11:38 - 23 Febbraio 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio il film Una mamma contro G.W. Bush di Andreas Dresen con Meltem Kaptan, Alexander Scheer e Cornell Adams. Il film ha vinto al Festival di Berlino 2022 i premi per la migliore attrice protagonista e per la migliore sceneggiatura.



Rabiye Kurnaz è una signora tedesca di origini turche dalla vita tanto normale quanto frenetica: vive in una casetta a schiera di Brema, si occupa dei figli, è la vera anima della sua famiglia. Contro ogni previsione, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 suo figlio Murat viene accusato di terrorismo ed è uno tra i primi a essere spedito nel campo di prigionia di Guantanamo. Per Rabiye è l'inizio di una battaglia che dal suo mondo la porterà a sfidare i potenti del mondo. La sua audacia e la sua parlantina convinceranno un po' alla volta tutti quelli attorno a lei, a cominciare dall'avvocato per i diritti umani Bernhard Docke, che la aiuterà a portare il suo caso fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La forza del film sta nella sua interprete, Meltem Kaptan, comica, conduttrice, autrice, vera e propria mattatrice: la sua figura apparentemente anonima genera un corto circuito tra realtà e finzione, performance e documento storico.

Diretto da Andreas Dresen, regista da sempre in equilibrio tra cinema d'autore e produzione commerciale, abile proprio nel gestire con la finzione eventi presi dalla vita vera (non si dimentica il suo Stopped on Track, resoconto in forma di diario filmato del decorso di un cancro al cervello), Una mamma contro G.W. Bush è un tipico esempio di cinema giudiziario con la ricostruzione di un caso di cronaca.

Proiezioni: venerdì 24 febbraio, ore 21; sabato 26 febbraio, ore 17; domenica 26 febbraio, ore 18.30. Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.