Calcio Prima, Coppa Emilia: Riccione eliminato ai quarti dal Civitella (1-0)

| 12:30 - 23 Febbraio 2023

Il Riccione esce ai quarti di finale: battuto dal Civitella per 1-0 nella sfida secca dei quarti.

Campo non in perfette condizioni con una bella cornice di spettatori. Partita vera, maschia ma corretta senza troppe occasioni da rete sia per il Civitella, sia per il Riccione. Grande lotta a centrocampo con le difese che hanno sempre la meglio. Olivieri, Fini, Bencivenga ed N'Dao, spiccano per personalità nelle chiusure e qualità nell'impostare la manovra offensiva. Klyvchuk, Ingrosso e Magrotti danno ordine al gioco e allo stesso tempo arginano i padroni di casa rispondendo con fisicità alla veemenza dei padroni di casa. Un occasione su angolo di Brisigotti per Dragoni che manca di poco l'impatto vincente ed un fuorigioco molto dubbio fischiato da Cavalazzi su passaggio di Brisigotti che appoggia lateralmente per Capriotti giunto a rimorchio. Mentre per il Civitella unica occasione è l'imbucata di Monti per Ferro che batte a rete a botta sicura senza fare i conti con Super Masini che con un grande intervento salva porta e risultato.

Partita che scivola verso i calci di rigore ma al 90' arriva il goal beffa che premia il Civitella ed elimina il Riccione. Contrasto sulla linea mediana di centrocampo, palla sporca che arriva a Ferro, grande bordata da circa 30 metri e palla che s'infila all'incrocio dei pali battendo un incolpevole Masini.

Il cosìddetto tiro della domenica premia i locali ed al Riccione rimane però la prestazione e la consapevolezza di essere competitivi. Senza cercare alibi bisogna sottolineare che il tecnico Iencinella ha dovuto fare miracoli per mettere in campo un undici all'altezza della situazione. Tra squalifiche, infortuni e malattie di stagione ha dovuto rinunciare all'apporto di Amati, A. Fabbri, Alberelli, Gueye, Fantini. Ora di nuovo testa al campionato, domenica derby in casa con i cugini del San Lorenzo.



Il tabellino



Civitella - Riccione 1 - 0



Civitella; Vestrucci, Cucchi S. dal 75' Gregori, Piras, Zauli, Budrioli, Ricci, Cucchi A. dal 68' Benini, Turroni, Ferro, Monti M., Ricci Frabattista dall'87' Pirani. A disposizione; Ballestri, Fazzini, Bellavista, Mazzanti, Monti N., Ruggeri. Allenatore Vitozzi.



Riccione; Masini, Olivieri dal 90' Lotti, N'Dao, Ingrosso dal 50' Colonna, Fini, Bencivenga, Brisigotti, Magrotti dal 90' Ioli, Capriotti, Klyvchuk, Dragoni dall'80' Bastianelli. A disposizione; Amati A., Imola, Giustolisi. Allenatore Iencinella.



Arbitro: Cavalazzi di Lugo di Romagna.



Rete: 45' st. Ferro