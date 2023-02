San Marino, dottorato honoris causa in Scienze Storiche ad Alessandro Barbero

Attualità

23 Febbraio 2023

Alessandro Barbero.

“Un più unico che raro anello di congiunzione che coinvolge da una parte la serietà e profondità della ricerca storica, dall’altra la piacevolezza ed efficacia dell’esposizione letteraria”. Queste le parole con cui Franco Cardini, rappresentante del consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese, descrive Alessandro Barbero, storico e docente, figura popolarissima sul web dove è protagonista di video e podcast, nel 2021 il più ascoltato della penisola su Spotify: a lui è affidata la lectio magistralis della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-23 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in programma dalle ore 15 di venerdì 3 marzo al Centro Congressi Kursaal.



“Il fatto che una personalità come la sua, esponente di una cultura accademica alta, si occupi di divulgazione storica, è un grande merito”, prosegue Cardini. “Parliamo di un’operazione non solo culturale, ma anche civile e socialmente opportuna. Di studiosi seri che in maniera efficace attraggono l’attenzione degli ambienti più ampi della società ce n’è un gran bisogno”.

Cardini considera Barbero “uno dei più interessanti storici europei degli ultimi decenni, noto non solo per le sue ricerche medievistiche sui barbari, sulla cavalleria e via dicendo, ma anche per i suoi studi sull’età antica, penso per esempio a Costantino, e sull’età moderna, con la battaglia di Waterloo. Ha sorpreso e suscitato commenti favorevoli da parte di specialisti illustri. È un personaggio di cui dobbiamo andare fieri, un vero modello”.

Durante la cerimonia del 3 marzo l’Ateneo sammarinese conferirà a Barbero il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Storiche. I posti per seguire la cerimonia dal vivo sono esauriti: per chi ha già completato la prenotazione sarà disponibile, visto l’alto numero di partecipanti, un servizio navetta gratuito da e per piazzale delle Nazioni Unite (Parcheggio 9), dalle ore 13:30 alle 15:15, e dalle 17:45 alle 18:30. La cerimonia verrà trasmessa in diretta sul sito www.unirsm.sm.