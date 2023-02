Novafeltria, 'Macbeth. L'ultimo sguardo' in scena al teatro Sociale

Eventi

Novafeltria

| 10:42 - 23 Febbraio 2023

Luca Stetur.

Sabato 25 febbraio alle ore 21 il secondo appuntamento della stagione di teatro contemporaneo "Lo stupore distrugge i miei confini" vede in scena Luca Stetur, straordinario attore capace di scivolare con leggerezza e comicità sui grandi temi della vita. L'attore milanese, accompagnato dalle musiche dal vivo di Alessandro Sesana, replica per la prima volta in Romagna un lavoro amato da pubblico e critica, scritto a partire dal Macbeth di William Shakespeare. Lo spettacolo inizia dove finisce il film Macbeth di Roman Polanski. La lama di Mac Duff ha appena staccato il corpo dalla testa di Macbeth. "Quando la testa rotola, gli occhi guardano. Vedono il mondo roteare. Il cielo è la terra e la terra è il cielo. Il bello è brutto e il brutto è bello. Nel volo, occhi e cervello terribilmente abbracciati perché soli, vedono e sognano un eterno attimo di quiete, di ritrovamento del sonno, di contemplazione estetica della vita vissuta. Alla fine sarà silenzioso suono, in quanto inizio di tutto. Le orecchie sono le ultime a morire". Questa la presentazione dello spettacolo che, nelle parole degli autori, " è così che inizia, con una corona, una lampadina, un pigiama".



Luca Stetur, già direttore artistico di Campo Teatrale e del Teatro Guanella di Milano, ha collaborato con artisti fra i più significativi della scena italiana ed europea, quali Danio Manfredini, Eugenio Allegri, César Brie, Claudio Morganti, con il quale è nato e continua un fertile sodalizio artistico che si esprime sia nella formazione/ricerca (Libero Gruppo di Studio d'Arti Sceniche), sia nella produzione teatrale ( - Waiting Long, - Woyzech, - La vita ha un dente d'oro, Freier klang, Il caso W. ). Dal 2010 in scena con "Ultimo Volo" (orazione civile per Ustica) con Pippo Pollina, con "Il custode" di H. Pinter (Festival Armunia Castiglioncello, Teatro degli Scarti). Nel 2020 ha ripreso il monologo "Macbeth. L'ultimo sguardo" (anche in versione radiofonica), "Le Nozze" di A. Cechov (produzione Metastasio Prato). Luca Stetur è docente per il Corso di Alta Formazione di drammaturgia fisica di ERT "Le parole del corpo" diretto da Michela Lucenti e per il Corso di Alta Formazione "La palestra dell'attore" di Palco Verticale, Trento.



Macbeth. L'ultimo sguardo, di e con Luca Stetur, è una produzione Esecutivi per lo spettacolo, compagnia diretta da Claudio. Morganti. I testi sono di Rita Frongia, il sound live di Alessandro Sesana.



La serata al Teatro Sociale comincerà dalle 20.30 con un brindisi nel Foyer Fiorito, dopo lo spettacolo dialogo con Luca Stetur a cura dei direttori artistici Luca Serrani e Isadora Angelini.



Segnaliamo lunedì 27 febbraio alle ore 11 in Teatro Sociale, Luca Stetur in "William Shakespeare dal linguaggio teatrale a quello radiofonico" incontro con gli studenti delle Scuole Superiori di Novafeltria aperto anche alla cittadinanza.