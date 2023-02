Diversità e rispetto: a San Marino letture e laboratori creativi per bambini

Attualità

| 09:09 - 23 Febbraio 2023

Il Soroptimist Club, in associazione con il Dipartimento Istruzione, la Ludoteca Pologioco e il gruppo (di lettura) i “Lettori con la Valigia” propone ai bambini dai 3 ai 6 anni e loro accompagnatori due giornate di letture e laboratori creativi dal titolo “L’unicità delle persone e la diversità come rispetto dell’altro”



La Ludoteca Pologioco nata nel 2005 da una felice intuizione del Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia che ha scommesso sulla valenza educativa del gioco e del giocattolo e sulla sua diffusione al di fuori della istituzione scolastica propone sul territorio sempre nuove interessanti iniziative che coinvolgono bambini e famiglie sperimentando originali forme di collaborazioni come appunto “i lettori con la valigia”, cui aderiscono “volontari accomunati dal piacevole “gioco” della lettura.

Presenterà Il Progetto “L’unicità delle persone e la diversità come rispetto dell’altro” la dott.ssa Rosita Guidi, psicologa del Dipartimento Istruzione che ne ha curato l’organizzazione. Il progetto è diviso in due attività: nella prima parte saranno condivise con i bambini letture di storie sulla tematica della diversità, mentre nella seconda parte gli stessi, coadiuvati dai genitori, saranno coinvolti in un laboratorio pratico dove potranno vivere un’esperienza di cooperazione. Si tratta di un percorso di ascolto, incontro e di collaborazione per avviare i bambini ad una relazione con l’altro arricchente e costruttiva.



Il Soroptimist Club San Marino nel sostenere e promuovere questo significativo progetto di comunità, che vede crescere assieme genitori-figli, ha arricchito la biblioteca della Ludoteca Pologioco con una ricca selezione di libri per l’infanzia.

Le due giornate di laboratori prevedono due opzioni di partecipazione mattina e pomeriggio: “Diversi ma uguali” sabato 25 febbraio alle ore 10 e alle ore 16; “Punti di vista” sabato 18 marzo alle ore 10 e alle ore 16; gli incontri si terranno presso la Ludoteca Pologioco via Nitella, 110 Acquaviva. Per informazioni telefonare al 0549 883965