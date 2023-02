Basket giovanile, RBR: sorride solo la Under 15. Colpaccio a Faenza

Sport

Rimini

| 22:11 - 22 Febbraio 2023

La Under 15 in azione.





Prosegue spedita la stagione del settore giovanile di Rinascita Basket Rimini. Fanno festa gli Under 15 d’Eccellenza targati IBR/RBR a segno con una importante vittoria in trasferta sul campo della Raggiosolaris Academy.

Doppia sconfitta invece per Under 19 e 17. I prossimi impegni. Under 19 d’Eccellenza: lunedì (27 febbraio) alle 18,30 trasferta sul campo dell’Unieuro Forlì. Under 17 d’Eccellenza: domenica (26 febbraio), alle 19, impegno sul parquet della Fortitudo Bologna. Under 15 d’Eccellenza: mercoledì (22 febbraio) trasferta ad Argenta.





UNDER 19 D’ECCELLENZA



Angels/RBR-Bramante Pesaro 51-65 (10-21, 28-42, 32-53)



Angels/RBR: Renzi, Bonfè 2, Panzeri, Mulazzani 9, Benzi 2, Rossi 2, Macaru 10, Mari 4, Morandotti 6, Sirri 8, Baldisserri, James 9. All. Bernardi.



Pesaro: Cavedine 15, Scavolini 10, Guerra, Sablich 4, Di Cecco, Dziho 2, Nicolini 6, Druda 4, D’Angeli, Stefani 11, Federico ne, Fabbri 13. All. Nicolini.



Partita sofferta per i ragazzi Angels/RBR. Nel primo quarto i padroni di casa non riescono a imporre il proprio gioco non trovando la via del canestro. La difesa non è all’altezza dell’attacco ospite che si porta subito avanti con un copioso vantaggio. Bernardi si affida alla panchina che prova a scuotere gli animi in campo. La storia nel secondo quarto non cambia. Gli Angels con polveri bagnate non riescono a impattare sui pesaresi che continuano a sfruttare le disattenzioni locali e a portarsi sul +14 all’intervallo.



Al rientro dallo spogliatoio i ragazzi di coach Bernardi sembrano avere un’altra faccia. La difesa è aggressiva e l’attacco cinico ma dopo un parziale di 4-0 Bramante stringe le maglie e ritorna a padroneggiare il match. Nell’ultimo quarto Morandotti ci prova ma è ancora Pesaro ad avere in mano la partita.



UNDER 17 D’ECCELLENZA



Angels/RBR-Parma: 53-69 (12-18; 14-16; 16-16; 11-19)



Angels/RBR: Godenzini 3, Baschetti 12, Pivetti, Pansolini 1, Amati, Curci, Innocenti 11, Lisi, Marsili 6, Frisoni 9, Amaroli 9, Di Giacomo 2. All.: Brugè Ass.: Miriello.



Sconfitta tra le mura amiche nella seconda giornata della seconda fase. I ragazzi di coach Brugè dopo una partenza incerta recuperano punto dopo punto fino a raggiungere la squadra avversaria. A chiudere però il primo tempo in vantaggio è la squadra ospite sul punteggio di 26 a 34.



Al ritorno dell’intervallo lungo le due squadre si affrontano rispondendosi canestro dopo canestro. Negli ultimi 10 minuti sarà Parma a fare il break decisivo per portarsi a casa la vittoria.



UNDER 15 D’ECCELLENZA



Raggisolaris Academy – IBR/RBR 56-91 (15-23, 15-19, 11-34, 15-15)



IBR/RBR: Tassani 15, Frisoni 4, Almasi 4, San Martini 11, Cervetti, Longo 10, Arcangeli, Ruggeri 24, Nanni, Ronci 8, Ciancarelli 12, Ricci 3. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci. Ass.: Verni.



Ottima partita disputata dai ragazzi di coach Carasso. Il primo quarto è combattuto con le due squadre che si danno battaglia, Rimini trascinata da Ruggeri e Tassani prova a scappare via nel punteggio chiudendo il primo mini-tempo di partita in vantaggio 15-23. Nel secondo quarto Faenza prova a rimanere in partita ma gli Warriors riescono a mantenere il vantaggio andando negli spogliatoi a metà partita sopra 30-42.



L'inizio del terzo quarto è il momento più complicato per i riminesi che non trovano canestri per qualche minuto e subiscono troppo in fase difensiva. Dalla panchina Ronci e Ciancarelli entrano a dare manforte ai compagni e riescono con delle belle giocate a ridare fiducia alla squadra che ha modo di continuare la propria cavalcata vincete fino alla conquista del foglio rosa. Vince Rimini con il punteggio di 91-56.