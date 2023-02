Volley femminile giovanile, Unica U14 vince la final four di qualificazione regionale

Sport

Rimini

| 18:51 - 22 Febbraio 2023

E' tempo di final four per le ragazze dell'under14 di UNICA Volley. In palio l'acceso alla fase regionale ed a distanza di qualche mese dall'ultima affermazione in cui si giocava per il titolo regionale, la formazione non delude le aspettative e si impone su entrambe le avversarie di giornata.



Per l'occasione al timone della squadra troviamo i coach Marco Balducci e Juri Bianchi che hanno il compito di portare il gruppo per il secondo anno consecutivo alle fasi regionali.



La giornata inizia con la prima gara del mattino che ci vede affrontare la Pallavolo Viserba VTR. Al pronti e via si gioca punto a punto, con le nostre ragazze che devono togliersi un pochino di tensione, cosa che avviene nel corso del set. Migliora di conseguenza la qualità tecnica messa in campo che ha l'effetto di indurre le ospiti ad una serie di errori che ci consegnano il set (25-18). Nel secondo parziale Unica inizia a macinare gioco, aumentano le azioni vincenti e si chiude 25-13. Nella terza frazione la Pallavolo Viserba prova una reazione ma i 17 punti vincenti messi a segno dalle nostre ragazze non lasciano spazio alle avversarie con il set che si chiude 25-16.



A questo punto il pass per le fasi regionali è raggiunto ma Unica vuole conquistare il primo posto e dimostrare ancora una volta il proprio valore questa volta con la Libertas Volley Forlì che nella propria semifinale si è imposta sull'Idea Volley Santarcangelo.



Come al mattino la gara resta in equilibrio poco più di mezzo set quando le ragazze di Unica piazzano tra battuta ed attacco 5 punti vincenti consecutivi che uniti ad altrettanti errori delle forlivesi ci consegnano il primo parziale (25-18). Nella seconda frazione nuovamente 17 punti vincenti messi a assegno da Unica sono una sentenza con il set che viene chiuso a proprio favore per 25-14 nonostante le avversarie abbiano provato a restare agganciate in tutti i modi. Sul 2-0 le ragazze scendono in campo per chiudere la gara e ci riescono per 25-16.



“Ero molto curioso di vedere come la squadra si sarebbe comportata in queste finali che hanno messo di fronte le quattro formazioni che hanno vinto i propri gironi territoriali. E devo dire che superata l'emozione iniziale abbiamo espresso un buon gioco, le ragazze hanno seguito le indicazioni e si sono messe come sempre a nostra completa disposizione. Siamo molto contenti di esserci confermati al primo posto a distanza di qualche mese ma la cosa che ci rende ancora più orgogliosi è che rispetto alla vittoria regionale di giugno avevamo in campo tre ragazze che un anno fa non scendevano quasi mai in campo. Questo deve essere uno stimolo per tutte le nostre atlete ed un grazie mi sento di farlo a tutti i tecnici che stanno lavorando per permettere poi di ottenere questi risultati sintomo di un grande lavoro a livello tecnico ed organizzativo che ha l'obiettivo di cercare di mettere ogni ragazza nel giusto contesto per potersi esprimere al meglio!” il commento di coach Marco Balducci.



Ora per le ragazze di Unica la fase regionale che le vedrà opposte alle formazioni dei territori di Bologna, Modena e Reggio Emilia.