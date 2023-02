Giovedì 23 febbraio l'inaugurazione del nuovo Lidl a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 17:09 - 22 Febbraio 2023

Giovedì 23 febbraio verrà inaugurato alla presenza di cittadini e istituzioni il nuovo supermercato Lidl di via Carpignola a Cattolica. La catena della grande distribuzione di origine tedesca ha infatti completato la costruzione dell'edificio, garantendo un parcheggio di circa 500 posti auto. Il nuovo supermercato, di fatto conferma il recupero di un’ampia zona commerciale ed una riqualificazione degli arredi urbani in una zona che per anni era in stato di degrado. Il nuovo punto vendita Lidl sarà aperto nei giorni infrasettimanali dalle 8 alle 21.30, mentre la domenica osserverà gli orari 8.30-20.00.