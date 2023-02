Calcio Eccellenza: gol dell'ex Longobardi, Diegaro espugna Savignano

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:33 - 22 Febbraio 2023

Christian Longobardi ai tempi della Savignanese.

Savignanese - Diegaro 0-1



SAVIGNANESE: Fusconi, Battistini (36' st Possenti), Mazzarini, Lambertini, Malo (43' st Brocculi), Onofri, Nicolini (27' st Franchini), Cassani (18' st Farabegoli), Pacchioni,Tola, Vitalino. A disp: Papi, Mazza, Stacchini, Dhamo, Bianchi. All. Montanari

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Fofana (30' st Bartoletti), Pagliarani G. (34' st Podo), Lo Russo, Zannoli, Morganti (18' st Magi), Pertutti (30' st Pagliarani F.), Longobardi (38' st Garattoni), Noschese, Belword. A disp: Baldazzi, Vitali, Casalboni, Tassinari. All Cucchi



ARBITRO: Roli di Modena.

RETI: 14' pt Longobardi.

AMMONITI: Longobardi, Pagliarani.



SAVIGNANO SUL RUBICONE Sconfitta casalinga al Capanni per la Savignanese, che cede 0-1 al Diegaro nel match disputato oggi (mercoledì 22 febbraio) e valido per la ventiseiesima giornata. Il match è stato rinviato 10 giorni fa a causa delle precipitazioni nevose che avevano reso impraticabile il terreno di gioco. Avvio brillante della Savignanese, che colpisce un palo con Malo, ben servito da Pacchioni. Alla prima occasione però è l’ex Longobardi a punire i gialloblù portando in vantaggio gli ospiti (14′): l'attaccante capitalizza di piatto un assist di Belword. Diegaro sulle ali dell'entusiasmo vicino al raddoppio con un'azione di Morganti, decisivo il salvataggio di Onofri, poi la Savignanese cerca il pari con Pacchioni, ma Lo Russo recupera e sventa la minaccia. Nella ripresa il Diegaro è abile ad addormentare i ritmi e amministrare, sfiorando il gol ancora con Longobardi, mentre la Savignanese non crea occasioni da gol significative.