Un e-bike tour al Parco del Sasso Simone e Simoncello per gli operatori turistici

Attualità

Rimini

| 15:55 - 22 Febbraio 2023

Parco Sasso Simone e Simoncello.



Nell'ambito del progetto Take it slow, programma europeo Italia-Croazia di cui la Regione Emilia-Romagna è partner, si inserisce l’evento Nuove sinergie nel Parco promosso dal Comune di Pennabilli e dal Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello che si terrà nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2023, presso la sede del Musss - Museo Naturalistico e Centro di educazione ambientale del Parco Sasso Simone e Simoncello di Pennabilli.



Per la sua realizzazione, il Comune si è avvalso della collaborazione delle Associazioni Chiocciola la casa del nomade APS, Associazione Ultimo Punto, Prometeo Bike APS.

Le due giornate prevedono interventi di presentazione e momenti di formazione e networking con Gae e operatori turistici, allo scopo di illustrare alle Guide Ambientali Escursionistiche e a chi, nel territorio, organizza attività di accompagnamento outdoor (escursionismo, bicicletta, cavallo), le peculiarità dell’area protetta, gli aspetti normativi e comportamentali legati alla sua fruizione e le attività di

conservazione, monitoraggio, valorizzazione del territorio in cui il Parco del Sasso Simone e Simoncello è impegnato.



Il programma inizia venerdì 24 febbraio alle ore 14.30 con un incontro in cui interverranno Lino Gobbi - presidente del Parco, Gianfranco Soriani - direttore del Parco, Anna Rita Nanni, Andrea Gigliotti, Silvia Soragna, Michele Rossini, Roberto Sartor, Massimo Guerra, Regione ER e Apt ER, un occasione per esporre alle guide e agli operatori l’attività di coordinamento e di informazione a loro dedicata, di cui il Parco si è fatto promotore in questi anni che sarà rinnovata a partire da marzo 2023.



A seguire, un aperitivo di networking permetterà ai partecipanti di conoscersi meglio e attivare meccanismi di collaborazione, mentre la serata sarà dedicata all’osservazione del cielo notturno.



Il giorno successivo, sabato 25 febbraio dalle ore 9 alle 12, si svolgerà un e-bike Tour per 15 persone, per scoprire gli itinerari più adatti ad una fruizione del Parco in bicicletta.