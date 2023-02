Cattolica, dalla regione 600.000 euro per il dragaggio del porto e dei fondali del Tavollo

Attualità

Cattolica

| 14:50 - 22 Febbraio 2023

Un momento dell'incontro.





Questa mattina (mercoledì 22 febbraio) l'amministrazione comunale di Cattolica, rappresentata dal vicesindaco Alessandro Belluzzi e dall'assessore all'ambiente Alessandro Uguccioni, ha incontrato gli operatori della zona porto per illustrare i passaggi che porteranno all'intervento di dragaggio dei fondali del canale del fiume Tavollo. L'intervento sarà eseguito, grazie alla concessione di 600.000 euro di contributi dalla Regione, non appena il Comando Generale della Capitaneria di Porto darà il nulla osta.



Nel dettaglio dei lavori, si prevede di intervenire, investendo 200.000 euro, dall'imboccatura del Porto sino all'altezza della darsena peschereccia. Per questa prima area è previsto il semplice scarico a mare del materiale di dragaggio. Diverso il caso per la seconda e consecutiva parte dei lavori, per i quali si prevede l'impiego dei rimanenti 400mila euro, e che interesseranno l'area più a monte del Tavollo. Per questi bisogna attendere i dati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare. Inoltre, in parallelo, la società Marina di Cattolica effettuerà le operazioni di dragaggio delle aree di sua competenza.



QUASI 1.5 MILIONI DI EURO PER LA ZONA PORTO "Il tema prioritario - sottolinea il vicesindaco Belluzzi - è quello di mettere in sicurezza i lavoratori e valorizzare al massimo l'area portuale. L'impegno da parte della Regione è stato massimo nel recepire le esigenze riportare dall'Amministrazione e dagli operatori. Questo si è concretizzato con un riconoscimento per Cattolica di ben 600mila euro per il dragaggio e 880mila euro per la ristrutturazione della Darsena Pescatori, il cui avvio è previsto dopo la stagione turistica. Un impegno concreto sul quale si era speso durante la sua recente visita in città l’Assessore regionale Andrea Corsini".