A Cattolica si ride tra confessioni, racconti e poesie con il super duo Catalano-Mercadini

Eventi

Cattolica

| 14:13 - 22 Febbraio 2023

Guido Catalano e Roberto Mercadini.

Il primo appuntamento con la comicità della stagione teatrale 2022-2023 al Teatro della Regina è venerdì 24 febbraio (ore 21, biglietti da 17 a 25 euro) con Cose che non avremmo sperato di potervi dire con Guido Catalano e Roberto Mercadini.

Due schegge impazzite percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi. Due cani sciolti non hanno padroni né un branco, ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco. Due errori del sistema possono trovare una imprevedibile armonia. Così Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze. Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.





Roberto Mercadini è un narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali. Nel 2018 esce Storia perfetta dell’errore, il suo primo romanzo, edito da Rizzoli, giunto oggi alla quinta ristampa.

Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, Bomba atomica, mentre è di aprile 2022 il libro L'Ingegno e le tenebre: Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento, sempre per la stessa casa editrice.





Guido Catalano a 17 anni decide che vuole diventare una rockstar, più tardi ripiega sulla figura di poeta professionista vivente perché ci sono più posti liberi. Produce otto libri di poesie. Negli anni la lobby dei poeti lo accusa di essere un cabarettista, la lobby dei cabarettisti di essere un poeta: nonostante tutto Catalano rimane vittima di un passaparola irresistibile e i suoi versi iniziano a diffondersi sui social, nei bar delle periferie, nei circoli Arci, nelle librerie, sui palchi dei centri sociali, festival letterari e musicali. Conquista anche i palchi dei teatri e dei live club più importanti d’Italia registrando diversi sold out. Tutti i suoi libri sono presenti nella prestigiosa Biblioteca Universale Rizzoli.





Il prossimo appuntamento a teatro è mercoledì 1° marzo, serata in cui l’ironia e gli irresistibili nonsense di Ale e Franz si ritrovano in Comincium, uno spettacolo leggero e divertente che scorre anche sulle note di una band d’eccezione che omaggia i grandi artisti milanesi, da Gaber a Jannacci, per uno spettacolo da godere all’insegna della risata e della buona musica.