Frastornato alla guida rifiuta i test della Polizia Locale: denunciato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:04 - 22 Febbraio 2023

Negli scorsi giorni, nell'ambito dell’attività di pattugliamento del territorio, il personale della Polizia Locale ha proceduto al controllo di un autovettura, alla cui guida è stato identificato un seggetto in evidente stato di alterazione psicofisica. La persona è stata così invitata a sottoporsi agli accertamenti del caso per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti; mantenendo anche un atteggiamento estremamente aggressivo verso gli agenti, il soggetto si è rifiutato di procedere a tali attività di approfondimento ed è stato denunciato in stato di libertà.