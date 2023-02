"Nordio muori": scritte contro il Ministro alla scuola Geo Cenci di Riccione

Attualità

Riccione

13:53 - 22 Febbraio 2023

Le scritte apparse sui muri della scuola Geo Cenci, Riccione.

Atto di vandalismo di probabile matrice anarchica alla IC Geo Cenci di Riccione. Sui muri esterni alla scuola sono comparse negli ultimi giorni delle vere e proprie minacce scritte a bomboletta nei confronti del Ministro della Giustizia italiano Carlo Nordio e legate alla questione "Alfredo Cospito". Il militante anarchico, che si trova ora al 41-bis, è in sciopero della fame da oltre un centinaio di giorni ed è in attesa dell'udienza in Cassazione che dovrà esaminare il ricorso presentato dall'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini, dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avanzato per chiedere l'abolizione del carcere duro.



Sui muri della scuola riccionese si leggono le scritte "41-bis tortura", "Alfredo libero" e "Nordio muori", un attacco rivolto direttamente al Ministro della Giustizia. Ignoti ancora i responsabili del gesto vandalico.