Allevamento Fileni, anche Cna Novafeltria nel fronte del no: 'Affosserà la Valmarecchia'

| 12:43 - 22 Febbraio 2023

Marco Pazzini.





Anche Cna Novafeltria si schiera contro il nuovo allevamento Fileni alla Cavallara di Maiolo. Il via libera alla ricostruzione dei capannoni, secondo il presidente Marco Pazzini, "è una soluzione senza senso", frutto di "un'iniziativa unilaterale portata avanti senza confronto" e che rischia di pesare "in modo drammatico sulle spalle dell'intera comunità della Valmarecchia".



“Si tratta di un processo decisionale calato dall’alto - puntualizza Pazzini - e di un provvedimento privo di un serio confronto con cittadini e associazioni di categoria che espone il territorio al concreto rischio di pagare un conto salatissimo per una decisione priva di ogni prospettiva positiva per la Valmarecchia sia per le implicazioni dal punta di visto ambientale che turistico”.



CNA Novafeltria sottolinea come le 16 strutture di cemento previste in prossimità della fortezza e del borgo di San Leo andrebbero ad impattare in modo irreversibile sul paesaggio e nella quotidianità della vallata. "La Valmarecchia da anni ha puntato sui suoi valori storici culturali e quella qualità della vita che verrebbe compromessa da odori insopportabili e traffico pesa innescando probabilmente da parte degli abitanti l’abbandono di insediamenti abitativi e borghi, tra l’altro in parte già iniziato", attacca Pazzini, che invoca "un complessivo ripensamento per evitare di affossare definitivamente la Valmarecchia, territorio invece dalle importanti potenzialità".