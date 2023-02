Strada Marecchiese, comitato attacca: 'Cittadino offesi da sindaci immobili'

Attualità

Novafeltria

| 12:35 - 22 Febbraio 2023



di Riccardo Giannini



Non ci sono novità sulla viabilità della strada Marecchiese. I tempi si stanno dilatando, la progettazione dei tecnici di Anas non è stata ancora avviata, il progetto di fattibilità tecnico ed economica ha ancora dei nodi da sciogliere. Il comitato Valmarecchia Futura esprime tutta la propria delusione in una nota, chiedendo che "si sblocchi l'attuale empasse" che è incomprensibile in quanto a prevalere è "l'interesse del proprio orticello comunale e non quello della comunità, offesa dall'immobilismo". Il comitato invoca ancora una volta chiarezza e accusa alcune amministrazioni comunali, non tanto di non essere d'accordo sulle soluzioni abbozzate, ma di non essere dialoganti e di non voler trovare una soluzione. "La frammentarietà amministrativa fra pezzi di valle, dalla montagna al mare, è veramente una delusione enorme", osserva il comitato, che usa una metafora calzante: "Il progetto dell’Arch. Preger è bloccato come i mezzi che ogni giorno sono incolonnati sulla Marecchiese". In tempo di mobilitazione per la nascita del nuovo allevamento Fileni, Valmarecchia Futura chiama a raccolta, sul tema viabilità, i cittadini "che non meritano di essere così ignorati" e li invita a "capire la posta in palio e a mobilitarsi", mentre il comitato continuerà "a incalzare gli amministratori".



Valmarecchia Futura ribadisce le proprie perplessità per il protocollo firmato in Provincia proprio a fine febbraio 2021. Un protocollo che definiva "obiettivi poco chiari, fumosi", con "ragionamenti globali, generici assetti ambientali da studiare". "Il nulla di fatto", accusa, quando bastava puntare su un solo obiettivo: "ridurre drasticamente i tempi di percorrenza lungo la Marecchiese". Valmarecchia Futura chiede coerenza con le parole spese su una Valmarecchia "preziosa da vivere e da sviluppare" e chiede fatti, sollecitando anche il neo presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad: "A fine novembre scrivemmo che al neo presidente avremmo ricordato di frequente che serve agire, che alle belle parole andrebbero accostati i fatti". Ma passati tre mesi, rileva il comitato, "tutto è fermo, forse ancora di più di tre mesi fa".