Riccione fa il pieno di medaglie al torneo Csen a Castel San Pietro

| 12:12 - 22 Febbraio 2023

Gli atleti della Polisportiva.

Domenica scorsa si è disputato il torneo nazionale Csen a Castel San Pietro Terme nelle rispettive discipline di combattimento e Poomsae (tecnica). Gli allievi del maestro Roberto Betti erano ben 28. Si sono aggiudicati 10 ori, 8 argenti e 1 bronzo nel combattimento; 2 ori, 3 argenti e 4 bronzi nelle poomsae.

Nel combattimento si sono aggiudicati l'oro Alice Betti, Lishchynska Stella, Chirila Robert, Ronchini Matteo, Magi Matteo, Contadini Alessio, Martini Shaina, Hasibra Manuel, Metalli Lorenzo e Grossi Diego. L'argento è andato a Barbera Milena, Orsini Lorenzo, Achilli Ettore, Melucci Lorenzo, Kyvko Nikita, Tirincanti Emanuele, Messina Mathias e Amadori Lavinia. Damiano Bello si è aggiudicato il bronzo.

Poomsae (tecnica). 1º posto per Bagli Lara, Nagy Riccardo; 2º posto per Ballerini Asia, Hasibra Claudia, Romagnuolo Elisa e 3º posto per Tontini Diana, Bernardi Marcello, Del Pino Pablo, Sanchi Maurizio.

La società si posiziona al 3º posto in classifica nel combattimento.