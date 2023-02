Maxiallevamento di polli a Maiolo, anche Confesercenti Rimini dice 'no'

Attualità

Rimini

| 11:19 - 22 Febbraio 2023

Fabrizio Vagnini.

Confesercenti Rimini dice 'no' alla realizzazione dell'allevamento intensivo a Cavallara. In una nota il presidente Fabrizio Vagnini parla di un territorio da valorizzare "non certo con un allevamento che porta con sé un impatto ambientale non positivo".



Di seguito l'intervento del presidente Fabrizio Vagnini.



"La realizzazione di un nuovo allevamento intensivo di polli a Cavallara di Maiolo è in contraddizione con la vocazione turistica della Valmarecchia. Un territorio bello e selvaggio da valorizzare, non certo con un allevamento che porta con sé un impatto ambientale non positivo, tra gas e polveri sottili rilasciati nell'aria. Un impatto che si ripercuote negativamente anche sulla comunicazione di un territorio che si propone al turista come incontaminato. L'immagine naturale della Valmarecchia è una risorsa turistica preziosa anche per Rimini, dobbiamo difendere e sostenere le imprese che hanno intrapreso la strada del turismo e delle produzioni di qualità. La Valmarecchia è per noi una gemma troppo preziosa, che dobbiamo tutelare e inserire, semmai, in un circuito turistico lento e sostenibile che esprima identità di luoghi irripetibili ed eccellenti. Luoghi che tra l'altro hanno ispirato artisti uomini di cultura e di spiritualità, come Piero della Francesca, Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri e San Francesco tanto per citarne alcuni.



Noi diciamo no alla realizzazione del nuovo allevamento di pollame, auspichiamo invece uno sviluppo economico in linea con l'inclinazione della Valmarecchia: una località dedita all'accoglienza, alla ristorazione, all'agricoltura sostenibile, al tempo libero, ai percorsi in bicicletta e camminate. In un'ottica di benessere tra la natura, un allevamento intensivo qualche problema lo crea, tra l'altro non genera neanche un indotto occupazionale, considerando che darà lavoro solo a 3-4 persone. È stato sottolineato che negli anni '70 esisteva già un allevamento nella stessa zona, ma nel frattempo gli obiettivi e sviluppo della Valmarecchia sono cambiati radicalmente e hanno intrapreso un'altra strada".