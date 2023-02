Il burbero Tom Hanks nel film 'Non così vicino' al Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:05 - 22 Febbraio 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini sono in programma giovedì 23 (ore 21) e domenica 26 febbraio (ore 16) nuove repliche per il film "Non così vicino", diretto da Marc Forster, già regista di "Monster Ball" e "Neverland", con Tom Hanks protagonista. Il cast è completato da Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo e Cameron Britton.



Otto Anderson, rimasto da poco vedovo, è un uomo rigido e incapace di relazionarsi con gli altri. Se la prende con qualunque persona che non rispetta alla lettera i regolamenti. Quando qualcuno entra senza permesso con l'auto nell'area riservata dove c'è anche il suo appartamento o non fa correttamente la raccolta differenziata, ci pensa lui a farglielo notare. Ogni giorno organizza infatti una ronda per controllare se c'è qualcosa che non va. In più non si è mai ripreso dalla morte della moglie Sonya a cui era legatissimo e programma il suicidio in più di un'occasione. A movimentare improvvisamente la sua esistenza c'è l'arrivo di Marisol e del marito che hanno affittato una casa di fronte alla sua. La giovane donna, già madre di due bambine e in attesa del terzo, irrompe come un uragano nella sua vita e tra loro nasce gradualmente un'amicizia che resterà per sempre.



Tratto dal bestseller "L'uomo che metteva in ordine il mondo" dello scrittore svedese Fredrick Backman e remake cinematografico del film svedese Mr. Ove (2015), Non così vicino sembra un film realizzato agli inizi degli anni Duemila, con i tempi di un cinema sentimentale ormai perduto e Tom Hanks che caratterizza il suo personaggio con tratti che arrivano da Jack Nicholson e Robert Duvall dove dietro la scorza dura e il carattere intrattabile c'è tutta la sua storia che aspetta di essere raccontata.