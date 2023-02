Arriva la primavera. Pronti a riscoprire l’Emilia Romagna?

Attualità

22 Febbraio 2023

Il freddo dell’Inverno è ormai alle sue ultime battute. Per quanto questo insista per restare, infatti, la Primavera è ormai alle porte e dunque urge organizzarsi. La nostra bella regione è pronta a scoprire le sue verdi colline e colorate pianure per accogliere i tanti amanti delle scampagnate e dei pic nic. Allo stesso modo anche le coste bagnate dall’Adriatico si mostrano nuovamente come la location ideale per gite in barca e avventure romantiche.



Non sono da dimenticare, inoltre, i tantissimi borghi cittadini, ricchi di interesse storico-culturale e custodi di tradizioni culinarie uniche. Meglio, quindi, tenere pronti i bagagli e cerchiare le date sul calendario. Vediamo quali sono le zone dell’Emilia Romagna da prendere in considerazione per una vacanza o una gita fuori porta.



Il turismo italiano è pronto a esplodere

Viaggiare in Emilia Romagna

I 3 posti da visitare in Emilia Romagna

Bologna

Ravenna

Cesena

È molto importante che ogni italiano conosca e viaggi per il suo paese, e soprattutto per le zone in cui abita, ma non bisogna dimenticare dell’importanza della nostra Italia e delle bellezze che offre. Infatti non saremo gli unici che vorranno visitare le città, passeggiare nei parchi o in campagna, fare trekking in montagna o una nuotata al mare, bensì ci ritroveremo dinanzi a un’enorme schiera di turisti.Sono i lati negativi del vivere in uno dei posti più straordinari della terra, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Si stima che per tutto il 2023 in Italia ci sarà un aumento del 32% di turismo . Finalmente una boccata d’aria per gli addetti ai lavori turistici, albergatori e ristoratori.Fortunatamente la nostra regione è molto ben servita sia tramite strada, che binari, ma non si deve dimenticare o sottovalutare la nostra costa sull’Adriatico. Il mare che bagna le nostre spiagge, da Cattolica a Goro, è una delle attrazioni principali della regione. Concedersi una bella gita in barca, fermarsi in un ristorantino di pesce, regalarsi del divertimento in uno dei tantissimi locali della riviera è senza dubbio il sogno di tutti.Se si è sprovvisti di un’imbarcazione è possibile affittarne una nei maggiori centri marittimi della regione, qualora non voglia acquistarne una. In questo caso, non occorre acquistarne una nuova, dal momento che esistono moltissimi portali dedicati alla compravendita di barche usate . Naturalmente possedere una barca comporta anche una serie di spese che non tutti vogliono. La soluzione più semplice è quella di affittarne una, compresa di equipaggio o skipper per i meno esperti, a qualsiasi prezzo. Il costo varia a seconda del tipo e della grandezza dell’imbarcazione, ma orientativamente si parte da una base di 200€ al giorno.Per chi, invece, volesse spostarsi via terra, le soluzioni sono tantissime. Per i viaggi più lunghi o diretti verso le città più importanti, come Bologna o Parma, è presente l’alta velocità, coperta dalle due aziende nazionali, Ferrovie dello Stato e Italo. Altrimenti è possibile viaggiare per tutta la regione, a velocità inferiore, grazie alla vasta copertura delle ferrovie statali. La stazione di Bologna, una delle più importanti in Italia, collega i paesi limitrofi grazie al suo servizio ferroviario metropolitano, arrivando a toccare anche Modena e Ferrara, insieme alla stragrande maggioranza delle città del bolognese.Per quanto concerne gli autobus, ne esistono di svariati. Basterà dunque effettuare una rapida ricerca per scegliere la soluzione più conveniente. Tra l’altro proprio nei pressi della stazione Bologna Centrale, è presente l’autostazione, da cui partono mezzi da tutt’Italia e non solo.Non possiamo non consigliarti di visitare la bella e famosa Bologna. Il capoluogo dell’Emilia Romagna è di certo un must per i turisti, anche se ci si è stati già più volte. Qui è possibile passeggiare per via Rizzoli o Ugo Bassi, fermarsi su una panchina dei Giardini Margherita o perdersi tra le vie dietro Piazza Maggiore. Bologna la dotta, centro universitario per eccellenza grazie alla sua Università, l’Alma Mater Studiorum, nata nel lontano 1088 , che ospita circa 90000 studenti, di cui più del 50% fuori sede.Il centro città custodisce gran parte della vita cittadina e delle attrazioni turistiche, l’unica vera attrazione che prende una direzione diversa è la salita di San Luca. Questo percorso (in realtà una scalinata della lunghezza di circa 2 Km) congiunge il quartiere Saragozza, poco distante dal centro città, con la Basilica di San Luca da cui è possibile avere uno splendido colpo d’occhio su tutta Bologna.La seconda città che vorremmo consigliare è Ravenna, le cui origini sono antichissime e ben note. Gli studiosi sono riusciti a stabilire che nelle zone del ravennate ci fossero già popolazioni intorno al V secolo a.C., mentre nel II secolo a.C., sotto Augusto, la città divenne alleata di Roma. Per poi nel 402 diventare capitale dell’Impero Romano d’Occidente a discapito di Milano.La storia di questa città poi continua nel Medioevo, periodo che le permette di acquisire ancora più lustro e importanza. Ad oggi in città è possibile ammirare i bellissimi mosaici bizantini o i diversi siti archeologici, come il palazzo Teodorico. In più sono presenti diversi battisteri e basiliche, e naturalmente il Duomo di Ravenna. Seppur distante 10 Km dal mare, arrivare nella zona marittima è semplicissimo grazie al servizio pubblico cittadino, che impiega in media tra i 20 e i 30 minuti.Concludiamo con Cesena, un piccolo gioiello tra Forlì e Rimini. La cittadina ha origini ancor più antiche di Ravenna. Qui sono state trovate tracce risalenti al neolitico, anche se l’evoluzione in centro abitato è avvenuta probabilmente intorno al V secolo a.C. Città solare, di una tranquillità incredibile, merita di essere visitata soprattutto in estate quando si tiene il noto festival musicale Acieloaperto, interamente svolto all’interno della Rocca Malatestiana.Si tratta di una fortificazione le cui fondamenta risalgono al 1380. Originariamente ne erano state costruite altre due che vennero distrutte. Questo luogo permette lo svolgimento di un festival musicali grazie alla straordinaria acustica che offre nel suo cortile. Ogni anno in migliaia accorrono per potersi godere una serata di buona musica distesi su di un verde prato.