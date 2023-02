Prelibatezze futuriste al Museo Boccioni durante la Fiera di San Gregorio

Eventi

Morciano di Romagna

22 Febbraio 2023

Umberto Boccioni.

Il Museo Tmub, in via Pascoli 15, a Morciano di Romagna, sarà aperto dal 4 al 12 marzo 2023 per tutta la durata dell'Antica Fiera di San Gregorio. Al suo interno si potrà degustare un aperitivo di ispirazione Futurista, con degli assaggi di Cucina Futurista, organizzato dalla Fondazione Boccioni, oltre ad un ricco programma di visite guidate.



La "ListaVivande e Polibibite Futuriste", saranno servite all'interno del Museo, a tutti gli intervenuti, a fronte di un contributo per la Fondazione Boccioni. A tutti coloro che rinnovano la propria iscrizione, o effettuano una nuova adesione, durante la Fiera di San Gregorio, a seconda della quota che si sottoscrive, verrà offerto un aperitivo gratuito.

MP-Membro Partecipante: 50 euro +1 aperitivo gratuito. MA-Membro Aggiunto: 100 euro +2 aperitivi gratuiti. MO-Membro Ordinario: 150 euro +3 aperitivi gratuiti





Aperitivi futuristi

Saranno serviti tre tipi di Aperitivi Futuristi: due alcolici ed uno analcolico, oltre a qualche piccola specialità culinaria di ispirazione Futurista.



Listavivande futurista



Antipasto Intuitivo, Antipasto Folgorante, Risotto Trinacria, Placafame, Datteri al Chiaro di Luna, Riso Erodiade, Scoppio in gola, Tra i due, Promontorio Siciliano, Svegiastomaco, Dolce forte e Uova Divorziate.



Polibibite



Giostra d'alcool e Rosabianca.



Sarà possibile, quindi, degustare un aperitivo circondati da immagini evocative legate a Boccioni, proprio dentro il Museo a lui dedicato. Ma non è finita qui, perché, durante l'aperitivo, Giuliano Cardellini, nella sua qualità di direttore del Museo, racconterà alcuni aneddoti sulla vita personale e sentimentale del celebre artista Morcianese Umberto Boccioni.



Uno spazio museale che diviene una sorta di "Open Space", aperto alle persone che desiderano coniugare arte, cultura, con un bicchiere di vino ed un assaggio culinario Futurista.



Per l'occasione, durante gli orari di apertura, il Museo TMUB sarà visitabile, al prezzo ridotto di 5 euro.



Inoltre, sarà presente, in un incontro pubblico, in una data che verrà comunicata a breve, Beatrice Buscaroli, direttrice artistica del Museo TMUB.





Visite guidate



Martedì 7 Marzo e Giovedì 9 Marzo 2023, ore 19, visita guidata al Museo TMUB con il direttore Giuliano Cardellini (Costo Fiera 5 euro, gratis per i bambini sotto i 15 anni). Prenotazione consigliata, ma non obbligatoria.