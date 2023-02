Il packaging tra norme, creatività e marketing: un focus sui trend più recenti

Attualità

22 Febbraio 2023

Il packaging è un elemento fondamentale nella presentazione e nella promozione di un prodotto. Esso rappresenta non solo la protezione fisica del prodotto stesso, ma anche l'opportunità di trasmettere un messaggio e di differenziarsi dalla concorrenza. Negli ultimi anni il settore del packaging ha visto una grande evoluzione, con l'emergere di nuovi trend e tecnologie che hanno cambiato il modo in cui i maggiori professionisti nel settore, come ad esempio Celvil, progettano e confezionano prodotti.



Se da un lato le norme sempre più rigorose sulla sicurezza e la qualità dei prodotti hanno imposto limiti stringenti alla creatività del packaging, dall'altro, invece, le aziende hanno trovato nuove opportunità per esprimere la propria personalità e differenziarsi sul mercato attraverso le confezioni. In questo articolo, si esplorerà come le norme, la creatività e il marketing si incontrano nel mondo del packaging, dando anche uno sguardo ai trend più recenti che stanno ridefinendo il settore.



Tone Of Voice adeguato al potenziale cliente



Il tone of voice, tradotto letteralmente, significa “Tono di Voce”. Si tratta della scelta del linguaggio adeguato al potenziale cliente ed è un elemento fondamentale nel marketing e, quindi, anche per progettare un buon packaging. Esso consente di creare un sentimento di affinità e di empatia con il consumatore e di comunicare in modo efficace i valori e l'identità dell'azienda.

Colori e rappresentatività di ideali e principi

Il tono di voce utilizzato nel packaging può variare a seconda del target di riferimento, e può essere formale, informale, divertente o serio, a seconda del messaggio che si vuole trasmettere e del tipo di prodotto. Scegliere il tone of voice adeguato per il proprio target di riferimento, quindi, è un modo per stabilire una connessione con il consumatore e comunicare i valori dell'azienda in modo efficace. Consapevoli di questo principio, sono sempre di più le aziende che sperimentano toni di voce originali, diversi da quelli tradizionali e puramente informativi. Sulle confezioni sono comparse raccomandazioni per il riciclo dell'involucro e persino raccomandazioni a uno stile di vita civile a tutela dell'ambiente. Questo è significativo perché ci fa capire come le aziende cerchino sempre nuove soluzioni per catturare l'attenzione delle persone e conquistarle con un mix vincente di empatia, personalità e rappresentatività. Anche la scelta dei colori e delle immagini che caratterizzano i packaging più recenti sembrano voler rispecchiare, sempre di più, i principi e gli ideali della società attuale. A tale proposito uno dei trend più diffusi del momento è proprio quello della sostenibilità e dell'utilizzo di messaggi di tutela dell'ambiente. Grazie a questa nuova direzione sono in aumento i clienti consapevoli dell'impatto ambientale, nonché delle conseguenze circa le loro scelte di acquisto. È per questo che assistiamo a una sempre maggiore ricerca di prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Di conseguenza le aziende che incorporano questi valori nel loro packaging, attraverso l'utilizzo di materiali riciclabili, messaggi ambientali e colori associati alla natura, possono attrarre questi consumatori e costruire un'immagine positiva per il proprio brand. Il packaging, pertanto, è a tutti gli effetti un veicolo per comunicare i principi e gli ideali dell'azienda e per connettersi con i consumatori che condividono tali valori.